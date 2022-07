El país quedó conmocionado tras las renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía. Luego de unas horas de incertidumbre, el Gobierno nombró a Silvina Batakis como titular de la cartera, pero los cambios impactaron directo sobre el comercio nacional y los precios. Sobre esto se manifestó reflexiva Flor Peña.

La conductora de “LPM” se mostró tranquila en cuanto a la delicada situación económica que atraviesa la Argentina y lo consideró como “una crisis más”. Para la presentadora, este panorama comercial y financiero no es “nada que no hayamos pasado los argentinos”.

Florencia Peña lució un vestido negro con un bandeau de lentejuelas plateadas. Foto: Instagram/@flor_d

En una entrevista para Infobae, la también actriz no se mostró preocupada por los acontecimientos recientes que vinculan al Gobierno y afectan de lleno al país. Al ser advertida por María Laura Santillán sobre que ”hace tiempo que no pasaba algo así, por ejemplo, que no hubiera precios”, Peña soltó: “Han pasado otras cosas”.

“Yo siento que los que vivimos en este suelo tenemos una práctica de resiliencia y paciencia, casi como vivir a pesar de. Entonces hoy es esta crisis de no hay precios, antes era…”, reflexionó. Y remarcó: “Para mí es una más. Sí, para mí es una más. Porque me parece que hemos salido de muchas grandes, graves”.

La reacción en las redes tras la opinión del Flor Peña sobre la crisis económica

Sus declaraciones no tardaron en circular por las redes sociales y muchos usuarios cuestionaron sus dichos. Sus reflexiones le valieron fuertes crítcas de para de los seguidores quienes apuntaron: “Este tipo de pensamiento macabro limita a la sociedad. Para ella es una más porque no le toca de cerca”; “No puedo creer que sigas defendiendo lo indefendible”; “Cuanta insensibilidad”; “Cero empatía con la gente que la está pasando mal, muy mal”.

Flor Peña posó con un vestido animal printa para La Put@ Ama. Foto: Instagram

Tanto es así que hasta Yanina Latorre no pudo evitar reaccionar y fulminó a Flor Peña a través de Twitter: “Me enerva el nivel de cinismo y justificación”.