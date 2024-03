Flor de la V expuso a la producción de Gran Hermano 2024 tras el polémico comentario de Agostina sobre la AMIA

Indignada y triste, Flor de la V, la conductora de Intrusos por America TV, habló sobre el repudiable comentario que hizo Agostina Spinelli en la casa de Gran Hermano 2024, Telefe, sobre el atentado a la AMIA que dejó 85 víctimas fatales el 18 de julio de 1994.

“No existe posibilidad de hacer una broma con semejante dolor y tragedia. No me quedé conforme con que no la hayan sacado”, opinó Flor. “Nunca en mi vida lo había escuchado [lo que dijo Agostina sobre la AMIA]. Me pasó algo particular cuando lo veía ayer, siento que Santiago del Moro tuvo que hacer un descargo y después pasaron un tape y volvió a decir algo sobre esto”, reforzó la conductora.

Flor de la V repudió la inacción de Telefe ante la broma de Agostina sobre el atentado de la Amia. (Fotos: Captura de pantalla)

Luego agregó: “Es un hecho gravísimo que vivió la Argentina donde murieron 85 personas y familias destruidas por uno de los atentados más espantosos que vivió nuestro país”.

La conductora de Intrusos dio su opinión ante la pelea de Pampita y Moria Casán

“Constantemente se justifica todo ahí [en Gran Hermano]. Es un programa de televisión donde no se puede estar justificando todo el tiempo todo. Está mal”, siguió Flor, muy enojada con varios episodios que ocurrieron con anterioridad en el reality. “Lo de la AMIA me pareció un espanto, es una herida que sigue abierta”, finalizó categórica la conductora sobre los dichos de la participante, quien abandonó la casa por decisión propia.

El comunicado de la AMIA tras el comentario de Agostina de Gran Hermano 2024

A partir de las declaraciones de Agostina en el reality de Telefe, desde la AMIA difundieron un video en sus redes para generar conciencia sobre el atentado. “El atentado se produjo el 18 de julio de 1994, es decir, ya pasaron casi 30 años y eso hace que más de la mitad de la población argentina no tenga recuerdos vivenciales de ese momento. Por eso, es tan importante ejercitar la memoria y transmitirla de generación en generación. Fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Las víctimas fueron judías y no judías, argentinas y extranjeras. El terrorismo no discrimina”, expresaron en una publicación que subieron a Instagram.

“La Justicia argentina concluyó que el atentado fue planificado por las máximas autoridades de ese momento de la República de Irán y ejecutado por integrantes de la organización terrorista de Hezbolá. Sin embargo, tres décadas más tarde, el dolor se agrava porque no hay un solo responsable cumpliendo condena. Como se trata de un crimen de lesa humanidad, es necesario seguir exigiendo el fin de la impunidad y que los acusados sean llevados a juicio y condenados. Por todo esto, es fundamental que cuando hablemos del atentado contra la AMIA lo hagamos con conocimiento y respeto por las víctimas de esta página tan triste en la historia Argentina. Juntos podemos seguir trabajando para reparar el mundo”, concluyó el video.