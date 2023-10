Filtraron las exigencias de Wanda Nara para estar en el Bailando

Hace unos días Wanda Nara confirmó su enfermedad y puso fin a las especulaciones sobre su salud. Sin embargo, la conductora busca centrarse en el trabajo y dejar el mejor ejemplo para sus hijos.

Por lo que sigue ensayando y dejando todo en la pista del Bailando italiano, en su segunda presentación volvió a sacar uno de los puntajes más altos y se mostró muy feliz por sus logros.

Además, la famosa anunció que pronto saldrá su primer tema “Bad Bitch”, del que dejó un adelanto y generó gran repercusión entre sus fanáticos.

En las últimas horas se conocieron más detalles del contrato que firmó la conductora para participar del programa de baile italiano. Fue el periodista Juan Etchegoyen en su programa de Mitre Live quien reveló las exigencias de la famosa.

Cuáles fueron los pedidos de Wanda Nara antes de firmar contrato en el Bailando

“Lo que me decían es que en un primer momento Wanda dudó en hacerlo por el momento que vive en su vida y además por la genial experiencia que tuvo conduciendo en Argentina, pero como yo te conté acá hace unos meses, ella quiere instalarse en la tele de afuera” expresó el periodista.

Wanda Nara en el Bailando italiano Foto: instagram/wanda_

“Ella utilizó MasterChef acá en el país para lanzarse con esa faceta a nivel mundial y todo empieza por ahí, lo que me aseguraban es que ella puso condiciones varias para formar parte. Por empezar pidió un dineral, es una de las mejores pagas del Bailando allá”, agregó.

En cuanto al dinero que recibe por mes, el periodista sostuvo: “Me daban la cifra de 50 mil euros por mes que cobraría por formar parte del ciclo, la persona que me cuenta esto también me dijo que ella pidió ciertas licencias para poder hacer viajes cuando lo necesite”.

Y añadió: “Lo que también pidió fue que le pongan un partenaire de los mejores y luego ella aceptó a Pasquale la Rocca, multicampeón en Europa con su labor artística y cómo no podía ser de otra manera le cumplieron en todo”.