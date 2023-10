La prenda exclusiva que Wanda Nara usó en el cumpleaños de Isabella Icardi

Wanda Nara está pasando un momento complicado a nivel personal, pero no por eso deja de divertirse y prestar atención a los detalles y las cosas que la motivan.

Es por eso que, tras tomarse un descanso del reality de baile del que participa en Italia, Wanda viajó a Estambul para reencontrarse con Mauro Icardi y sus hijos. La felicidad fue tal que, además, Nara planificó una gran fiesta de cumpleaños para los siete años de Isabella, su niña menor.

Siempre atenta a la última moda y con toques fashionistas, Wanda Nara optó por un look ideal y canchero para el festejo de la niña al aire libre. La empresaria llevó un jean oversize en color azul oscuro que combinó con una musculosa blanca básica, una mini bag celeste y un ítem que es furor: la camisa Vicky de Miu Miu.

Así fue el festejo de la hija menor de la empresaria. Foto: Instagram

La misma se trata de un modelo clásico de popelina, con estampado Vichy, que forma parte de la línea uniforme preppy de la marca. El valor asciende a casi mil euros y es una pieza muy codiciada entre los influencers internacionales.

El beauty look de Wanda estuvo conformado por un no make-up, make -up, es decir, muy poco maquillaje, aplicado en los ojos y los pómulos, dando la sensación de estar al natural. El cabello lo dejó volar, suelto y con ondas, ideal para el aire libre.

Así fue el festejo de la hija menor de la empresaria. Foto: Instagram

Así fue el festejo de cumpleaños de Isabella Icardi

Wanda estuvo detrás de cada detalle: tras dejar que su hija eligiera como outfit una remerita tejedita, una falda con estampa tipo tubo bien a la moda y borcegos, la ex blonda se dedicó a la preparación de la fiesta en sí y para eso contrató a una empresa de lujo.

Primero, en las fotos que subió se distingue el nombre “Isabella” bien grande, rodeado de luces y globos rosas. A su lado, hay varios animadores disfrazados de los personajes favoritos animados, preparándose para la llegada de los chicos y jugando mientras tanto con Isabella. Wanda sumó a su vez una especie de bola de nieve donde los niños pueden divertirse y dos inflables en forma de castillo: uno gigante, con sillas afuera donde se llevarán a cabo las actuaciones de los animadores, y uno blanco y rosado.

Así fue el festejo de la hija menor de la empresaria. Foto: Instagram

Así fue el festejo de la hija menor de la empresaria. Foto: Instagram

Para que los más grandes también puedan divertirse, la empresaria apostó por un tobogán inflable que está pensando para adultos y chicos.

Así fue el festejo de la hija menor de la empresaria. Foto: Instagram