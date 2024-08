Expedición Robinson 2024: quién fue el último integrante eliminado del equipo rojo

Expedición Robinson 2024 está a solo unos días de la unificación. Tras diferentes desafíos por la inmunidad, el equipo Sur logró consolidarse como el equipo con más integrantes, previo a la disolución de los grupos.

Una concursante fue eliminada en el décimo Concejo Tribal.

“Así vivimos en el stream la definición del último juego camino a la unificación”, destacó el canal oficial de Survivor: Expedición Robinson 2024, sobre el último desafío por la inmunidad.

Ahora bien, tras el triunfo del grupo amarillo, el rojo deberá despedir a uno de sus integrantes. Entre sus estrategias, no podrá estar incluido Agustín Pérez, debido a que consiguió la inmunidad individual.

Survivor, Expedición Robinson 2024: así comenzó el episodio de este 22 de agosto

El episodio comenzó con los últimos momentos del equipo rojo. Mientras comían, Fiorela, Malena e Inés se habrían reunido para conformar su estrategia: votar a Martín, alias Colli.

Una concursante quiere abandonar la isla por sentirse incómoda en su tribu

“Colli estuvo mostrando en los últimos días la hilacha en muchas cuestiones de él como persona. Entonces me sirve a mí para saber si quieren compartir con él o conmigo”, destacó la estudiante.

Seguidamente, el grupo amarillo celebró su triunfo en Expedición Robinson 2024. Tras cumplir su objetivo de quedar con la mayor cantidad de integrantes, decidieron meterse en el mar para despedirse como equipo.

Una integrante del equipo amarillo abandonó el juego y generó desconcierto. Foto: Agustin Zamora

“Estoy demasiado contenta de estar acá. Es una oportunidad única en la vida (...) Llegar hasta acá es algo importantísimo”, expresó Eugenia entre lágrimas.

El enojo de Agustín P que irritó a Inés en Survivor, Expedición 2024

Momentos previos a Expedición Robinson 2024, Agustín decidió hablar con Malena para apuntar contra Inés.

“Para mí es un personaje siniestro de las cosas que hizo. No ayuda para nada, no sirve para nada, no sirve para ningún lado (...) es una persona de mier**”, determinó el participante con suma bronca.

Esto generó sumo rechazo entre los usuarios, quienes no dudaron en atacar la actitud violenta del participante. “Unas vibras de machito violento”, “Infumable el violento este de zoolander”, “Pasa que se estaba describiendo el mismo, pedazo de chichón del orto lo detesto”.

Quién fue el último jugador del equipo rojo de Expedición Robinson 2024

En el consejo tribal, Fiorela utilizó el ídolo de la inmunidad. Sin embargo, con cuatro votos en contra, Martín fue el último eliminado del grupo rojo. Inés obtuvo dos votos, por lo que pudo formar parte de la unificación.

Martín de Survivor, Expedición Robinson Foto: gentileza clar

“Los quiero encontrar afuera, y quería continuar lo más posible, y es un regalo volver a casa. Inés, la mejor. Me gusta tu forma de ser”, destacó el último eliminado de la competencia.

Finalmente, Martín llegó a la Isla del Muerto con Agustín Monzón. Ambos deberán luchar por conseguir un puesto en la competencia.