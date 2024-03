Eva De Dominici reveló el mal momento que pasó tras el parto de su hijo Cairo

Eva De Dominici decidió apostar por todo y vivir en Estados Unidos para obtener una oportunidad en Hollywood. Durante su recorrido, conoció a su Eduardo Cruz (hermano de Penélope Cruz), conformaron una familia y tuvieron a su hijo Cairo, del que quedó totalmente enamorada. No obstante, pese al amor, la transición de sueño a maternidad fue un proceso duro.

En principio, la actriz argentina confesó que al quedar embarazada de su hijo a los 23 años no fue su principal objetivo durante su mudanza a Estados Unidos. Desde este ámbito, aseguró que eso no era lo que debía hacer una actriz durante sus primeros pasos por Hollywood.

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas”, destacó la intérprete de la película The Uninvited.

Tras el cambio de 180 grados que hizo su vida con su embarazo, admitió que enloqueció un poco con el nacimiento de su hijo. En ese sentido, entabló que buscaba demostrarle a la industria que aun contaba con que se necesitaba para triunfar en Hollywood.

Eva De Domini con su hijo Cairo. Foto: Parati

“Cuando mi hijo no tenía ni siquiera un mes de vida, yo estaba desesperada por mostrarle al mundo que todavía podía funcionar como actriz, que no sólo iba a ser madre”, sentenció la modelo de 28 años.

Para lograr su cometido, De Dominici comenzó a audicionar justo después de tener a su hijo. Para ello, se sacaba la leche materna a la par que se estudiaba sus líneas para las audiciones.

Eva De Dominici mostró el rostro de su hijo Cairo y le llovieron los elogios.

Eva De Dominici contó lo que sufrió tras su embarazo y el nacimiento de su hijo

“Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran”, relató Eva De Dominici sobre sus primeras audiciones tras tener a su primer hijo.

Seguidamente, pese a seguir con las audiciones, entabló que fue una época sumamente difícil para ella. Desde este ámbito, determinó que se sentía insegura.

“Fue una época extremadamente difícil donde me sentía muy insegura con todo, pero si no hubiese tenido esa experiencia tan loca, no creo que hubiera conectado tanto con la historia de la película como lo hice”, detalló Eva De Dominici.

Eva de Dominici junto a su hijo Cairo. Foto: Vía

Finalmente, pese a que le dolía mucho el muerpo y le costó acostumbrarse, la actriz reconoció que Cairo la convirtió en una persona mucho mejor.

“Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme (...)Un hijo no necesariamente te cambia, pero a mí me cambió mucho. Tener a Cairo me convirtió en una mejor persona desde todo punto de vista”, reflexionó la actriz sobre su hijo de cinco años.