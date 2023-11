Está enorme: Eva de Dominici publicó una foto de su hijo Cairo y sorprendió con su parecido

Hace muchos años que Eva de Domini dejó Argentina para seguir con su profesión y radicarse en Los Ángeles, donde logró formar una familia, seguir con su carrera de actriz y hoy es reconocida de manera internacional.

La actriz está en contacto con el país y con sus fanáticos por medio de las redes sociales, allí comparte parte de su rutina como son sus proyectos laborales, vida en familia, viajes y looks. Eva está en pareja con Eduardo Cruz y juntos tuvieron a Cairo.

Eva de Dominici mostró el rostro de hijo y sorprendió con su parecido Foto: Instagram/dedominici

Si bien la actriz suele compartir postales de familia en general no muestra el rostro de su pequeño, al igual que hacen otras figuras públicas que no quieren exponer a sus hijos al mundo virtual, pero si le dedica tiernos posteos y muestra cuanto creció.

Eva de Dominici mostró el rostro de hijo y sorprendió con su parecido Foto: Instagram

Eva de Dominici sorprendió con una foto de su hijo Cairo y mostró lo idénticos que son

La actriz y su familia se sumaron a la fiesta de Halloween y decidieron disfrazarse, como lo hicieron varios famosos. La temática elegida fue de policía, por lo que Eva, Eduardo y Cairo lucieron los mismos trajes.

“Mr. Cairo and his official fan club”, escribió la actriz junto a la imagen donde se ve a el pequeño Cairo con su traje que incluye de lentes de sol hasta esposas. Eva y Eduardo también llevan la misma vestimenta, pero con una gorra.

Eva de Dominici sorprendió con una foto de su hijo Cairo y mostró lo idénticos que son Foto: instagram/dedominiciev

Lo que más sorprendió a sus seguidores es el gran parecido del pequeño con su mamá. “Tu nene es igual a vos, Eva”; “Cairo el jefe del mundo mundial”; “Igual a vos cuando eras chiquita”, fueron los comentarios que le dejaron en la publicación.

En la imagen se puede ver que Cairo es igual a la actriz, a pesar de que tienen lentes de sol, comparten los mismos rasgos y hasta el color de pelo es igual.