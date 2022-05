Hace algunos años que Eva De Dominici dejó Argentina por propuestas laborales en Estados Unidos, país donde conoció a Eduardo Cruz, actual pareja y padre de su hijo. Ahora, reveló que volverá a mudarse, pero a Nuevo México.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz.

Sin embargo, no irá sola, estará acompañada de su marido, de su pequeño Cairo, su mamá y su hermano. Fue en diálogo con “Agarrate Catalina” (La Once Diez/Radio de la Ciudad) que la actriz brindó detalles de por qué se trasladará a otro estado.

Como la filmación de la serie en la que participará le demandará tiempo, consideró apropiado instalarse en el lugar. “El año pasado fue un esfuerzo grande porque estaba yendo y viniendo. Ahora como voy a filmar más ya no me puedo dar ese lujo”, indicó y agregó: “Mi mamá viene con nosotros, me ayuda con mi hijo, y mi hermano también”, indicó.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz, enamorados en la fiesta de los Oscar 2020

“Mi marido tiene muchísimo trabajo así que es algo que valoro que también venga conmigo”, concluyó.

Cómo Eva de Dominici conoció a su pareja, Eduardo Cruz

En 2018, cuando Eva de Dominici tenia 23 años, decidió comenzar una nueva vida en Estados Unidos y poder crecer profesionalmente. A los meses de su llegada conoció a Eduardo Cruz, hermano de la talentosa actriz española Penélope Cruz, y el flechazo fue inmediato.

“Llevábamos seis meses juntos cuando me enteré que estaba embarazada. Fue un romance muy intenso desde el principio”, expresó en una entrevista para “Los Mammones” (América TV).

Y agregó: “Al mes de conocerme él me dijo ‘siento que vas a ser la mamá de mis hijos’. Lo hablaba con los amigos”.

Eva de Dominici con su hijo Cairo. Foto: Captura

La actriz y el compositor se convirtieron en padres de Cairo en 2019.