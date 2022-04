Eva De Dominici es conocida por sus actuaciones en la película Sangre en la boca y en series como Los ricos no piden permiso y Chiquititas. Tiene una comunidad de 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram con los que comparte cotidianamente fotos y videos de sus mejores outfits y de sus actuaciones.

Eva de Dominici posó con una pollera con aberturas. Foto: Eva de Dominici

La modelo Argentina sabe como brillar en las redes sociales y por eso conquista el corazón rojo de muchos de sus admiradores.

El look de Eva

Esta vez se mostró con un outfit increíble. Posó con el pelo suelto y levemente desprolijo, con sus ojos puestos en la cámara con una mirada seductora y luciendo una pollera gris con abertura, un top negro y un saco del mismo color.

Eva de Dominici a puro Glam. Foto: Eva de Dominici

Como no podía ser de otra manera, su look cautivó a sus fans y se ganó 58 mil “me gustas” en Instagram. Los comentarios de algunos famosos y de sus seguidores no tardaron en aparecer.

Eva de Dominici compartió una imagen con sus seguidores: "Inédito". Foto: Eva de Dominici

“Que diosa por Dios”, “Muy linda”, “Eva”, “Divina y preciosa como siempre”, “Que belleza de mujer”, “Que talentosa sos”, fueron los mensajes de aprecio que le dejaron sus seguidores. La actriz Ines Palombo y la maquilladora Carola Gonzales también se sumaron a los saluditos.