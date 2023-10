¿Está soltera? Jesica Cirio reveló cómo es su vida amorosa

Jesica Cirio vive un tenso momento en su vida, luego de que se dieran a conocer unas fotografías de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici en un yate sobre las aguas de Marbella.

Estas imágenes desataron una investigación que tiene como eje central la corrupción, y por la que la modelo y conductora fue imputada en la tarde del jueves 5 por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Así es "Bandido 90", el lujoso yate que alquilaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella Foto: gentileza tn

En cuanto a su vida privada y su matrimonio con Insaurralde, el mismo llegó a su fin este 2023, aunque como confesó la modelo en una entrevista que dio este 6 de octubre en “El noticiero de la gente” por Telefe, el malestar habría comenzado mucho tiempo atrás.

¿Cómo es la vida amorosa de Jesica Cirio?

Mientras Jesica Cirio espera el divorcio y la relación de Martín Insaurralde con Sofía Clerici salió a la luz, los rumores sobre la vida amorosa de aquella no paran de circular. En este sentido, decidió esclarecer qué es de su corazón en la mencionada entrevista por televisión.

Jésica Cirio en "El noticiero de la gente". Foto: Captura de pantalla

“Estoy conociendo gente, pero no tengo novio”, aseguró la modelo y conductora, quien agregó: “no tengo nada para contar. Obvio, siempre hay algo. Estoy conociendo gente, pero sin poner título”.

Asimismo, reveló que, si bien sospechaba, “no sabía sobre la relación de Martín” con Sofía Clerici. En este sentido agregó que lo único importante para ella en este momento es cuidar a su hija Chloe, fruto del matrimonio con aquel.

Jésica Cirio en "El noticiero de la gente". Foto: Captura de pantalla

En sintonía con el tema, Jesica aseguró que jamás recibió por parte de su exesposo los regalos que sí le hace a Clerici: “No me hacía regalos de esa manera”, disparó.

Por último, expresó que este duro momento lo enfrenta con la frente en alto: “No me arrepiento de nada. Estamos para aprender y evolucionar, por más que en un principio no entendamos el por qué las cosas suceden”.