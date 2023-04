Escapó de su oficina ante la presencia de un fantasma y todo quedó registrado en un video que es viral.

En Medellín, Colombia, un oficinista estaba solo en su puesto de trabajo, cuando de pronto, una situación poco habitual se llevó su atención y se asustó tanto que se escapó corriendo, todo quedó registrado en un video que es viral.

El mundo de lo esotérico es seguido por millones de personas en todas las redes sociales y cuando se habla de la presencia de fantasmas, todavía atrae muchísimo más. Uno de los tantos casos que se suben y viralizan día a día, fue el ocurrido en la ciudad colombiana, donde una experiencia paranormal atormentó a un trabajador.

Aparición de un fantasma en Colombia. Foto: captura twitter

Este misterioso incidente ocurrió cuando el usuario David Pineda estaba trabajando solo a altas horas de la madrugada en su oficina y su taza de café que estaba en su escritorio cayó repentinamente al suelo.

Mientras limpiaba el líquido derramado, Pineda se escandalizó cuando ¡una silla comenzó a moverse sola!.

Al compartir el video de la situación sobrenatural en Twitter, el joven señaló una posible actividad paranormal y explicó que el edificio tiene casi un siglo de antigüedad y tiene la fama entre todos los que allí asisten, de estar embrujado.

Como es normal en esta clase de publicaciones, no todos los internautas creen que las imágenes muestren una actividad paranormal real, ya que algunos escépticos han comentado que un compañero de trabajo le estaba haciendo una broma a Pineda o que el incidente era simplemente un engaño ganar seguidores en las redes sociales.

Independientemente de la polémica sobre si lo sombrío, existe o no, lo que está claro que es que el video de David no ha dejado indiferente a nadie.

El testimonio aterrador de David Pineda

“Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida”, escribió Pineda en su video viral.

“Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos”.

“Yo trabajo en ciencia y tecnología, y los medios nacionales le dan más importancia a la caída de un pocillo”, escribió Pineda en otro tweet. “Me asusté mucho, aunque no creo en fantasmas, y quise obviamente compartir ese susto tan berraco, pero me están asustando más las prioridades periodísticas de Colombia”.