Insólito video: registraron una figura paranormal dentro de un cementerio de Neuquén

Se dice que el que busca, encuentra, y esto es lo que le ocurrió a los primos Gadea. Se trata de unos youtubers que, en medio de una expedición por la ciudad de Neuquén, decidieron entrar a un cementerio y filmar lo que registraba. Nunca imaginaron lo que las cámaras captarían.

Luego de varios minutos de grabación, estos sujetos -ambos dedicados a buscar objetos y situaciones fuera de lo común- sintieron escalofríos por ver lo que estuvo asomado a sus espaldas durante unos minutos mientras recorrían el sitio de día.

Ambos fueron al cementerio del barrio Progreso enfocados en captar algo paranormal para sus seguidores. Tras algunas horas de silencio, se dieron por vencidos y dieron por finalizada la excursión, pero al ver la filmación notaron que no estuvieron solos.

El video del fantasma que apareció en el cementerio de Neuquén

En diálogo con LMNeuquén, Rolo Gadea contó que tras el video -publicado el martes 4- pudieron tomar nota de otros testimonios que ayudan a entender un poco más acerca de la presencia fantasmagórica que atestiguaron aquella tarde.

“Hay personas que nos hicieron el comentario de que es re común escucharlo. Por ahí vas caminando y escuchás algo así como que lloran o se ríen, te das vuelta y no hay nadie; o llevás una pelota y se mueve. Esto dicho por personas que tienen familiares fallecidos ahí ”, explicó el youtuber.

El canal de Youtube que crearon estos neuquinos para compartir todo el misterio de las expediciones que realizan en la ciudad aparece como Vikingonautas. La iniciativa es reciente y ya causa impacto y asombro entre sus seguidores.

Varios vecinos aseguraron que se trata del “nene de Progreso”, un niño fantasma que diambularía allí, pero mayormente de noche. “Le gusta jugar a la mancha. Te toca y sale corriendo entre risas. Solo es un nene si le llevas cosas y juega con vos de noche. Con mis amigos jugaba a la pelota, si le dejan en el mismo lugar que la vieron, él te la tira y espera que se la vuelvas a tirar”, aseguró Pau, una seguidora.

El momento en que los neuquinos captaron la figura fantasmagórica en el cementerio del Progreso. Foto: Captura de video

Entonces, sumó: “Cuando te vas, solo hay que decirle que volvés otro día. Merecen respeto para que no se enojen por si volvemos. También me dijeron que hay un abuelo que camina buscando algo, pero no hay que mirarlo porque te sigue. Después muchos bebés que lloran día y de noche, me pasó de escucharlos. Muchos éxitos para que vuelvan a ir”, cerró.