Dura 2 horas y es realmente estremecedora: la película de terror que provoca náuseas y malestar

The Outwaters es una película de terror estadounidense escrita, dirigida y protagonizada por Robbie Banfitch, que se hizo famosa por las reacciones que generó en los espectadores, entre las que se encontraban las náuseas y ataques de ansiedad.

El malestar originado no es un simple decir, sino que se registró que algunas personas salieron corriendo del cine. Según trascendió, los espectadores sintieron un fuerte malestar mientras se proyectaban las crudas imágenes en la sala.

La película trata de un grupo de cuatro amigos que viaja al desierto de Mojave para intentar grabar un vídeo musical. Transcurridos varios minutos de la cinta, se desata un infierno para los protagonistas (y los espectadores) que se ven acosados por inquietantes sucesos, al parecer de origen extraterrestre.

The Outwaters: terror inmersivo que hace vomitar a los espectadores

Después de ver la película de Robbie Banfitch, sus espectadores han recurrido a Twitter para tratar de procesar lo que acababan de presenciar. En dicha red social, como en otras plataformas, los usuarios coincidieron al momento de compartir sus experiencias.

The Outwaters, que dura casi dos horas, está rodada cámara en mano, ya que su eje es el hallazgo de tres tarjetas de memoria en el desierto de Mojave. El film comienza con una impactante llamada al 911 donde un operador intenta contener a una persona que grita desesperada.

A continuación, se genera un inquietante momento cuando todo queda casi nada durante lo que aparenta ser mucho tiempo. Según sus títulos, este metraje encontrado está siendo montado por las autoridades, asegurando que los policías habrían cortado el material.

"The Outwaters" en el desierto de Mojave.

The Outwaters tiene un desarrollo lento, ofreciendo imágenes que la mayoría de la gente borraría mientras presenta a los protagonistas: Robbie (Robbie Banfitch), Michelle (Michelle May), Scott (Scott Shamell) y Ange (Angela Basolis).

Banfitch, quien es también el director del film, director de fotografía y el montador de The Outwaters, confiere al conjunto una capa adicional de inmediatez. Realmente parece que los protagonistas están interpretando variaciones sobre sí mismos dentro de su actuación.

Cabe destacar que la película tampoco tiene un gran trabajo de edición, ya que el director grabó planos granulados, con mucho sensacionalismo visual y tramposos. Durante gran parte del metraje, toda la desprolijidad de las imágenes es una decisión estética. Para tener una noción general, el filme tiene mucho que ver con The Blair Witch Proyect y aborda el límite entre lo verosímil y la ficción.

El film en pleno rodaje. Foto: Twitter/@RobbieBanfitch

La película tiene como objetivo atacar el sistema nervioso del espectador. Según el tráiler y sin spoilers, todo lo que conocemos al abordar esta cinta de terror es que se trata de un grupo de amigos retirados en el desierto que son masacrados sin piedad, en un torrente de gore, alaridos, jadeos, vísceras y planos imposibles.

La reacción de los espectadores

Tras ver la película en Virginia, una espectadora señaló: “Todavía estoy procesando #TheOutwaters. No estoy segura de que me haya funcionado porque es una película que provoca el horror, porque muestra cosas imposibles”.

La misma usuaria señaló que “el sonido me mareó tanto que tuve que salir del cine para vomitar”. “Esto no me había pasado nunca”, concluyó la espectadora.

"The Outwaters", film que causa diversas sensaciones.

Otro espectador escribió: “#TheOutwaters es una de las pesadillas más desquiciadas que vi en mucho tiempo. Literalmente estaba temblando en la sala de cine”. Otro espectador escribió en Twitter: “Muy inquietante esta historia de jóvenes que buscan algo diferente y lo consiguen: se me revolvió el estómago varias veces viéndola”.

The Outwaters tuvo una puntuación del 72% de los críticos en Rotten Tomatoes, según 57 reseñas, con una puntuación media de 8/10. Sin embargo, la película no ha alcanzado la nota alta en IMDb, con una calificación general de 4,5/10.

Según el consenso crítico: “The Outwaters puede parecer frustrante para algunos espectadores, pero sigue siendo una porción ambiciosa, y en general efectiva, de horror de metraje encontrado”. Cabe recalcar que “Los Angeles Times”, “The New York Times”, “Rolling Stone”, entre otros importantes nombres, dieron críticas positivas a la película.