“Es un chico que para mí la vida lo rompió”, Jey Mammón sobre Lucas en la entrevista con Rial.

“¿Qué buscás con todo esto?”, preguntó Jorge Rial al inicio de la entrevista, donde se los ve sentados uno frente al otro en el departamento de Jey Mammón. “Con el comunicado lo que busqué fue expresarme. Me hago cargo porque es mío, pero los dichos son técnicos, son palabras de abogado”, respondió. Al ser consultado específicamente sobre su decisión de hacer la entrevista, Jey aseguró: “Lo que busco es revelar, no mi verdad, la verdad”.

La nota, que según expresaron en el programa dura casi una hora y media -una hora veinte minutos-, fue transmitida por partes, donde Rial y los panelistas de Argenzuela detallaban cada uno de los dichos y la información suministrada en la denuncia realizada por Lucas en 2020.

A la pregunta sobre quién es Lucas para Jey, él señaló: “Lucas fue para mí un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque una cosa es una relación. Hay una diferenciación. A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones, implicó que hasta le componga una canción”. El conductor hizo referencia a que fue una de las pocas canciones de amor que ha escrito en su vida para asegurar que Lucas fue importante para él.

“En la denuncia que él hace dice que él me conoce cuando tenía 14 años. Él dice que a los 14 un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa... él en la cama está vestido y a la mañana siguiente aparece desnudo y con rasguñones. Yo no puedo eludir esto. Mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar esto. Yo a Lucas lo conocí cuando tenía 16 años”, asegura.

Jey Mammón puntualizó que la fiesta en la que conoció a Lucas fue en el año 2009 y que en ese entonces el joven tenía 16, no 14 años. “Hay testigos, hay videos, hay un link a Youtube a esta fiesta”, expresó, asegurando que en el evento también estaba Natacha Jaitt.

Sobre cómo se enteró de la denuncia, Jey expresó que llegó justo en el año en el que su padre estaba falleciendo y él estaba iniciando Los Mammones (América). “A mí Fernando Burlando me dice que hay una denuncia que es de Lucas Benvenuto que dice que a los 14 años estuvo conmigo, y yo le digo ‘No Fernando, nunca estuve con Lucas a los 14 años’”, sentenció, asegurando que no le interesa la prescripción del caso porque los hechos no ocurrieron.

“Me escribió el chico que fue con Lucas a la fiesta la semana pasada y me dijo ‘No puedo creer lo que te hizo’”, puso el también músico sobre la mesa. “Lucas es un chico... es una víctima con una historia tremenda”, afrimó antes de que se terminara la primera parte de la entrevista.

“Es un chico que para mí la vida lo rompió todo, la sociedad lo rompió todo. La gente que le hizo daño, la Justicia que le dio vuelta a la página... Me cuesta decir que es un mentiroso”, expresó Jey, asegurando que él guarda todo en su teléfono desde que lo conoció a los 16.

“Yo no soy de esas personas que van a la televisión a decir ‘estuve con Jey Mammón’”, dijo Jey sobre el supuesto mensaje que le envió Lucas. “Me bloqueó y no pude contestarle”, sentenció.

Rial hizo un pequeño adelanto de lo que iba a ser la entrevista horas antes de que saliera por Argenzuela (C5N), donde expresó que Jey “está angustiado y empastillado”.

“Llegué con las expectativas de una nota con el más buscado de este momento y me voy regulando todavía. Me encontré con una nota muy fuerte, y con un Jey Mammón con muchas ganas de hablar”, aseguró Rial en su programa.

Según explicó Rial, él se presentó en el domicilio de Jey junto a su equipo, de unas siete personas. Allí, grabaron la entrevista que saldría “sin editar”, según indicó, y aseguró que el actor “no pidió nada a cambio” por la nota que le cedió, teniendo en cuenta que es la palabra más buscada.

***Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.