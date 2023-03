De qué se trata el “Juicio por la Verdad”, el proceso que Jey Mammón pidió para aclarar su situación judicial

Este miércoles, luego de casi una semana de silencio, Jey Mammon habló de las acusaciones por abuso sexual en su contra. El conductor dijo que había mantenido una relación consentida con Lucas Benvenuto y pidió un “juicio por la verdad”.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

“A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta y él dice que tenía 14 años pero en esa fiesta él tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”, agregó.

Mammon negó que tenga intención de alcanzar un arreglo económico con Benvenuto y pidió un “Juicio por la Verdad”.

Qué es un Juicio por la Verdad

Un juicio por la verdad es un procedimiento judicial sin efectos penales. Vale destacar que cuando Benvenuto realizó la denuncia en 2020 el fiscal le informó que el delito ya había prescrito.

Estos juicios se realizaron en Argentina ante la imposibilidad de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

Ahora, con este pedido, Jey Mammon pretende ser investigado para demostrar cuál de las dos partes dice la verdad. Debido a que estos procesos no tienen como objetivo buscar una condena, no son una práctica frecuente.

Aunque no son una solución perfecta estos procesos son una herramienta importante para garantizar el derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición de los crímenes del pasado.

Según explican en Todo Noticias, los juicios por la verdad pueden tener un efecto terapéutico para las víctimas y las comunidades afectadas, al permitirles contar su historia y ser escuchados por la sociedad.