En otra noche mágica, Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar en el escenario del Monumental

En otro show para el recuerdo, la banda británica Coldplay sigue sorprendiendo y sumando sorpresas para sus fans en Argentina y en esta oportunidad, invitaron a Tini Stoessel para que se sume a ellos y cantar sobre el escenario montado en el estadio Monumental de River Plate.

Tini junto a Coldplay

La cantante interpretó “Let somebody go” y “Carne y hueso”, de su propio repertorio, este martes. Al subir al escenario, fue muy ovacionada por los espectadores.

Su subida al escenario se dio bajo un halo muy íntimo: la banda dejó el mismo y solo quedaron Tini y Chris Martin sobre él, quien optó por sentarse en un piano.

Las sensaciones sobre la interpretación de Tini Stoessel en el show de Coldplay

Chris Martin elogió la interpretación que mantuvo la joven cantante en el show ofrecido este martes: “Perfecto, increíble”, comentó el inglés.

Ante lo cual, la propia Tini respondió muy emocionada: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”.

Luego de esto, vino el momento más emotivo de la performance, cuando ambos se fundieron en un cálido abrazo. “Gracias Tini”, le atinó a decir Martin.

Los paseos de Chris Martin por Buenos Aires

El líder de Coldplay aprovecha su tiempo libre para disfrutar y conocer más a fondo la Ciudad de Buenos Aires. Este lunes se lo pudo ver paseando por la Costanera Sur y conocer clásicos puntos turísticos.

La gira que mantiene la banda británica interpreta canciones de su último álbum, Music Of The Spheres (Música de las esferas), además de otros grandes éxitos como “Fix You”, “Paradise”, “Shiver”, “Yellow”, etc.