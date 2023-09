El verdadero motivo por el que Yanina Latorre cortó contacto con sus suegros

Yanina Latorre es frontal y blanquea sus sentimientos en redes sociales y también en plena televisión abierta. Recientemente, la panelista explicó por qué decidió cortar todo tipo de vínculo con la familia de su pareja, Diego Latorre.

En Instagram, Yanina abrió la cajita de preguntas y se animó a responder todo tipo de curiosidades sobre su vida. Parece que una consulta que se repitió estuvo vinculada a la familia de su ex, tema sobre el que fue sincera.

“¿Por qué no te relacionás con tu suegra y parientes de tu esposo?”, lanzó un usuario, y Latorre fue breve pero tajante: “Porque me hicieron la vida imposible cuando lo conocí a Diego. Y soy rencorosa, salvo que me pidan perdón”.

La panelista habló en redes. Foto: captura de pantalla

De esa forma, la mediática dejó bien en claro que prefirió terminar con la relación antes de construir un vínculo basado en mentiras y falsedades. Además, expuso a los papás de Diego al revelar que nunca se acercaron para pedirle disculpas por el destrato.

Si bien no profundizó sobre qué le hizo la familia de su pareja, Yanina Latorre sí anticipó que no piensa retomar el trato con ellos.

La panelista habló en redes. Foto: captura de pantalla

Yanina Latorre mostró los mensajes que Tomás Holder le mandó a su hija Lola

Luego de entrecruzar declaraciones polémicas, Yanina Latorre procedió a mostrar los mensajes que Tomás Holder le envío a su hija Lola para tratar de conquistarla. En su descargo, la panelista de LAM remarcó que la joven nunca le escribió ni le respondió a esos mensajes que le llegaron entre el año 2019 y el 2020. Y el influencer parece que le respondió a través de sus historias.

“Que ni se le acerque, que mi hija está para otra cosa, no le gustan los inútiles”, dijo Latorre en el programa de Ángel de Brito. Luego de eso, se generó un ida y vuelta polémico con el rosarino y ella no dudó en exponer en Twitter la captura del chat privado. “Que vaya a colgarse de otra, y que deje de mentir”, expresó fuertemente la panelista.

La panelista habló en redes. Foto: captura de pantalla

“Le mandaba mensajitos privados y videitos por Instagram cuando todavía no sabíamos quién era”, dijo la panelista el miércoles pasado al aire de LAM (América). “Si llega a venir a casa, ¡pum! ¡Qué me importa! ¡Le inyecto metacrilato!”, dijo en tono sarcástico y mencionó a la peligrosa sustancia.