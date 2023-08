Romance en puerta: Yanina Latorre mandó al fernte a Coti Romero y habló de la relación que mantiene con Gastón Edul

La relación de Coti Romero y el Conejo Quiroga se terminó hace un par de semanas, en todos estos días relacionaron a la correntina con varios famosos; pero Yanina Latorre dio un dato y la exGran Hermano “pisó el palito”. “Está muerto con ella”, aseguró la mediática, que está como conductora de LAM por las vacaciones de Ángel De Brito.

La panelista le señaló a Coti que desde que está soltera son muchos los “pretendientes” que se le acercan y mencionó a uno en particular: “El periodista deportivo” y todos los cañones apuntaron a Gastón Edul. Lejos de desmentir o hacerse la desentendida, la correntina respondió y dejó entrever que algo hay.

¿Coti Romero y Gastón Edul juntos?

“Tenes un montón de pretendientes”, arranca diciendo Latorre y agrega: “Tengo uno que me enteré: el periodista deportivo que te escribe”. Los gritos entre las panelistas se escucharon al aire, y Coti Romero se “enterró” sola: “Mirá, me escribió para decirme que rechazó la nota porque no hay nada que hablar de eso”.

Ante esta respuesta, la conductora “temporal” de LAM no dejó pasar su oportunidad: “Si vos ya sabés que yo le quería hacer una nota... Amoraaaaa”. Y chicaneó a la correntina con decir el nombre, pero Romero no se arrugó y sostuvo: “No hay problema que lo digas”.

Seguido de esto, Coti sostuvo que la relación está, pero porque van a trabajar juntos. “Voy a colaborar con él, es un ping-pong con cosas de fútbol. Me encanta el fútbol y bueno”, explicó la angelita invitada y remató con un “yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.

En medio de todas las especulaciones del resto del panel, Yanina Latorre terminó diciendo el nombre de Edul y aseguró que además de trabajar, esa dupla “va a terminar en algo”.