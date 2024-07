El tratamiento al que se sometió Sofía Clerici para ser madre soltera: ¿quién es el donante?

Sofía Clerici es una modelo, influencer y tiene su propia marca de lencería. Aunque ya tenía terreno ganado en las redes sociales, saltó a la fama nacional, tras el escándalo con Martín Insaurralde y todo lo vinculado al Yategate. Desde entonces, es una personalidad de la farándula.

El éxito en Instagram de Sofía Clerici

En esta oportunidad, Sofía Clerici sorprendió a sus seguidores con una increíble noticia. “El día más feliz. Recién salida del quirófano, salió todo perfecto”, escribió en una historia de Instagram con una sonrisa enorme en su rostro.

Luego, para brindar más detalles, Sofía subió una foto con un tubo de recolección y escribió: “Mis óvulos, sacamos muchos. Un éxito. Se viene el demonio más hermoso que puede existir”. De esta manera contó que estaba buscando ser madre. “Exploto de felicidad”, agregó y mostró los múltiples mensajes de aliento que recibió.

Sofía Clerici contó que se realizó la extracción de óvulos Foto: Instagram

Debido a las múltiples preguntas que recibió, Sofía Clerici confirmó que tener un bebé es su próximo proyecto de vida. Luego, brindó detalles del tratamiento y de cómo lo sintió: “Es intenso, por lo menos, para mí, no fue doloroso. Yo estuve 10 días en tratamiento. Los últimos días, si fueron dolorosos, no me podía mover de lo hinchada que tenía la panza. Hay mujeres que están más o menos días en tratamiento, eso depende de cada uno”.

También contó que tuvo muchos síntomas: “Dolor abdominal, dolor de ovarios, mareos, náuseas, dolor de cabeza, y anímicamente pasaba de un lado a otro: de la ira al llanto Pero bueno, cuando uno anhela tanto, algo todo se supera y se puede. Mi consejo, no tengan miedo, háganlo”.

Así vivió la extracción de óvulos Sofía Clerici Foto: Instagram

Sofía contó que planea llevar el embarazo en su propio cuerpo y explicó: “Pienso que la conexión con el bebé es fundamental, tenerlo adentro, sentir los latidos de su corazón, no tiene comparación. Creo que lo más hermoso es parirlo, y en el proceso, que vaya sintiendo la música que escuchas, cuando le hablas y cuando patea”.

Sofía Clerici contó que planea llevar el embarazo ella misma Foto: Instagram

Luego, Clerici contó qué hicieron con los óvulos: “Yo congelé mis mejores óvulos, y puedo tenerlo cuando quiero, pero estoy planeándolo para el próximo año. En este momento, tengo algunas metas de trabajo y viajes. Pero todo es un proceso, ya me estoy preparando mentalmente y físicamente”.

Sofía Clerici contó que planea llevar a cabo el embarazo en 2025 Foto: Instagram

¿Quién es el donante de Sofía Clerici para quedar embarazada?

Sofía Clerici abrió la caja de preguntas en Instagram y respondió todas las dudas de sus seguidores. En primer lugar, contó que estuvo con inyecciones durante ocho días y que solo duelen las últimas. Además, que te enseñan aplicarlas para que una sola se las ponga en su casa.

Sofía Clerici contó los detalles de su tratamiento de la extracción de óvulos Foto: Instagram

Actualmente, Sofía se encuentra en reposo por cuatro o cinco días y con medicación. Luego de dicho periodo, ya puede hacer vida normal.

Sofía Clerici habló sobre su tratamiento para ser madre Foto: Instagram

Un usuario le consultó: “¿Quién es el donante de esperma?”, y Clerici contestó: “Eso por ahora me lo guardo para mí. Cuando siento que lo quiera contar, lo haré, es muy privado”. También le consultaron si el donante sería el padre y dijo: “Eso me lo guardo para mí”. Pero aseguró que lo está planeando sola.

Sofía Clerici habló del donante de esperma Foto: Instagram

Además, confesó que el tratamiento se lo realizó en Argentina, que es costoso, pero que, en su opinión, vale la pena. Y que es una idea que tiene hace más de tres años.