El polémico tatuaje que se hizo la China Suárez con un palito a Wanda Nara: “No necesita trucos”

El WandaGate no tiene fin y cada día se conoce nuevos datos de la historia que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Desde que la actriz y el futbolista blanquearon su relación, constantemente hay indirectas hacia la conductora y L-Gante, y viceversa. A esto se suma la disputa legal que tiene el exmatrimonio.

La actriz cumplió 33 años y el futbolista le dedicó tiernas palabras en redes sociales. “Feliz cumpleaños mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo", le escribió Icardi.

El saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por su cumpleaños

"Me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, la gran madre, la gran amiga y por todo lo enorme que sos”, expresó el futbolista a la China Suárez.

Así fue el cumpleaños que Mauro Icardi le organizó a la China Suárez

Luego, Icardi le realizó un lujoso festejo de cumpleaños a su novia en el que tuvo de todo. Sin embargo, un video de la actriz en sus redes sociales llamó la atención, ya que sería una letal indirecta para Wanda Nara.

La llamativa frase que usó la China Suárez con una indirecta para Wanda Nara

La China Suárez se hizo un tatuaje temporal en el cuello con la frase: “Quien tiene magia no necesita trucos”. Fue ella quien compartió el video y mostró con una sonrisa pícara a la cámara.

El tatuaje de la China Suárez con indirecta a Wanda Nara

La publicación rápidamente causó indignación, ya que Wanda Nara compartió la misma frase hace 10 días en su canal de difusión de WhatsApp. Lo que sería un nuevo capítulo en los idas y vueltas que mantienen con diferentes mensajes, emojis y hasta dibujos animados como Hello Kitty.

“Ya no sé si le gusta lo mismo o es apropósito”; “es un asco”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales que siguen el WandaGate de cerca.