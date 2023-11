El picante comentario de Nancy Duplaá que desató el enojo de Amalia Granata: “No escupas para arriba, consejo”

En el último tiempo, la política se ha instalado también en la farándula argentina. Tras el triunfo de Javier Milei en el balotage contra Sergio Massa, varios artistas y personalidades del mundo del entretenimiento salieron a dar su opinión. En especial, algunas figuras relacionadas a diferentes partidos políticos, entre ellas Amalia Granata y Nancy Duplaá.

La Diputada de la provincia de Santa Fe estuvo presente en LAM y fue consultada por los dichos de la actriz. Apenas se supo que el candidato de La Libertad Avanza había resultado presidente electo de la República Argentina, Amalia Granata ironizó en Twitter: “Hagamos una despedida que se nos va el Ministerio de la Mujer”. Por su parte, Nancy Duplaá no se quedó callada y recogió el guante.

La picante respuesta de Amalia Granata a Nancy Duplaá: “Dice que no soy instruida, ella saca beneficios…” Foto: Instagram

Ante este picante comentario de la diputada, la escritora Florencia Freijo escribió un extenso texto para contrarrestar su postura. Entre otras cosas, la publicación señalaba: “Las feministas seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutás. Te dimos todo”. Rápidamente, Nancy Duplaá reposteó el mensaje como respuesta a Granata. “No escupas para arriba, consejo”, decía el mensaje.

Pero eso no fue la única picante respuesta contra el tweet de Amalia. “Hay que ser más leída y menos gritona, hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programucho de chimentos”, cerró Freijo y acompañó Duplaá.

En su paso por el programa de Ángel De Brito, Amalia aprovechó para responderle directamente a la actriz. “Primero que nada, me está minimizando mi capacidad de mujer. Si ella me dio todo, disculpame, pero yo mi casa me la compré rompiéndome el traste. Y los derechos tampoco me los dio ella”, comenzó diciendo.

Respecto a lo señalado en el texto, la Diputada sostuvo: “Los derechos los tenemos todos iguales. Vivimos en una sociedad donde yo tengo los mismos derechos que vos, que sos hombre. Ante la ley, el hombre es igual a la mujer, punto”.

El enojo de Amalia Granata tras los dichos de Nancy Duplaá

A continuación, Amalia Granata apuntó directamente hacia Nancy Duplaá. “Dice que no soy instruida, pero es mi segundo período (como legisladora). Me votaron más de 350 mil personas en la provincia de Santa Fe”, señaló. “A mí el Estado me paga porque me elige el pueblo, ella saca beneficio con su marido por hacer producciones que no sé quiénes las miran”, agregó a su picante respuesta.

“Cuando habla de las niñas y las mujeres, yo la quiero invitar a Nancy Duplaá, si quiere venir conmigo un día a Santa Fe, a un barrio vulnerable, y ver a las niñas y mujeres. ¿Qué derechos van a perder en la situación en la que viven si cierra el Ministerio de la Mujer?”, desafió Granata a la actriz.