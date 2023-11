Contra todos: Amalia Granata cuestionó a Mauricio Macri y explicó su cambió de postura política

En las últimas semanas, la diputada provincial electa Amalia Granata se pronunció reiteradas veces en contra de los candidatos a la presidencia que irán al balotaje el 19. Luego de criticar a Sergio Massa y a su ex líder Javier Milei, la también periodista disparó contra Mauricio Macri, reaparecido en la escena política de la mano del libertario.

En el ciclo de América 24 conducido por Viviana Canosa, la legisladora criticó de manera mordaz al político de Juntos por el Cambio, recientemente aliado con Milei. “Es muy fácil ser empresario y hacer la plata con el Estado. El padre era millonario pero hizo plata con el Estado cuando Menem era presidente, tampoco somos tontos”, sentenció.

Y expresó que su enojo hacia Macri no es de ahora: “Él es un tibio, porque perdió contra Alberto Fernández y en vez de quedarse como se quedó Vivi, como te quedaste vos, como me quedé yo y nos quedamos muchos argentinos a lucharla todos los días contra el modelo kirchnerista se fue a pasear por el mundo, a jugar al bridge, a ser el embajador de la FIFA y no sé qué”.

En ese sentido, Granata cuestionó que el ex presidente haya tratado de tibios a los que elijan votar en blanco en el balotaje y remarcó: “Ahora que no me venga a decir que lo hace por la República. Macri se perdió, perdió las elecciones y abandonó Argentina” y finalizó: “cambié porque abrí los ojos”.

Amalia granata contó que se fundió por culpa de mauricio macri

La diputada provincial de Santa Fe defendió su voto en blanco para el 19 de noviembre frente a las candidaturas de Sergio Massa y el candidato de La Libertad Avanza. A la hora de explicar su postura, recordó que en la segunda vuelta de 2015 apoyó al creador de Juntos por el Cambio, pero ella salió perdiendo.

Luego del triunfo de Macri, la periodista rosarina comenzó un negocio con USD 7.000. “Invertí todos mis ahorros en ese momento; cinco mil dólares más dos mil que pedí prestados”, precisó.

Granata terminó fundida durante la administración de Juntos por el Cambio y culpó a la “pésima gestión económica” del expresidente. En el cierre de este capítulo de su historia, aclaró: “Así y todo cuando fue contra Alberto Fernández, lo milité y lo volví a votar”. Sin embargo, ganó el peronismo.

La diputada santafesina considera que Macri ya no representa a quienes rechazan al kirchnerismo. “Por su mal gobierno nos trajo de nuevo a Cristina Kirchner en estos años”, argumentó.