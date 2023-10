Cristina Kirchner: “Siempre el que decide es el Presidente, yo no fui escuchada”

La vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió que tras las elecciones presidenciales que se celebran este domingo se deberá trabajar para tener “un país más sensato”, por lo que pidió acuerdos políticos y “gestos de sensatez que necesita la sociedad argentina”, mientras que volvió a diferenciarse de Alberto Fernández al señalar que “el que decide es el Presidente” y que ella “no fue escuchada”.

La ex presidenta votó, alrededor de las 13:25, en Río Gallegos, y luego mantuvo un breve contacto con la prensa apostada en el lugar en el que ponderó la celeridad para sufragar. “Justo en la fila que me tocaba a mi no había nadie así que pasamos”, señaló.

Cristina Kirchner dijo que tiene “muchas expectativas” sobre la elección que se realiza en todo el país para elegir al próximo Presidente. “Para mañana espero un país más sensato, en el que todos los que tengan responsabilidades institucionales, sindicales, de todo tipo, sociales, empresariales, adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas”.

“Acuerdo para ver cómo salimos del brete que significa tener una deuda de 45.000 millones (de dólares) con el FMI que nos impone políticas que se han demostrado claramente que son inflacionarias”, remarcó.

Cristina Kirchner reiteró que es “necesario rediscutir los términos del acuerdo” y reiteró que tiene “mucha esperanza” porque “la sociedad argentina necesita sensatez”.

Seguido, cuando le preguntaron “cómo cree que va a recordar su gobierno”, la titular del Senado salió nuevamente a diferenciarse de la gestión de Alberto Fernández.

“Mi gobierno de 2015 lo va a recordar maravilloso porque por eso ganamos en 2019. Yo sé que ustedes los de TN están todo el día (diciéndo) ‘es el gobierno de ella, es el gobierno de ella’”, dijo visiblemente molesta.

Cuando el periodista le señaló que ella es la vicepresidente, Cristina Kirchner agregó: “Claro, con la responsabilidad que tiene una vicepresidenta que es la de presidir el Senado y nada más, no decido políticas. Es más, han sido públicas y notorias las diferencias que hemos tenido, de funcionarios que no funcionan, de que es necesario alinear en el 2020 precios, salarios, tarifas, jubilaciones. En fin. no fui escuchada y en un país de carácter presidencialista como es este, siempre el que decide es el Presidente, para bien o para mal”.