Votó Patricia Bullrich y afirmó: “Voy a ser presidenta”

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, votó este domingo pasadas las 13:30 y se mostró confiada de cara a los resultados presidenciales: “Voy a ser presidenta”, afirmó.

Bullrich emitió su voto en la mesa 6441 en La Rural situada en la avenida Sarmiento 2704 en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

La candidata tardó mucho menos en votar que en las PASO, cuando se le trabó la máquina de la boleta electrónica y debió repetir la acción en aquella oportunidad siete veces, hasta que finalmente pudo emitir su vota.

Patricia Bullrich

En esta oportunidad, la ex ministra de Seguridad dialogó con la prensa tras emitir su voto para las 13:45 y dio algunas definiciones políticas como así también cómo continuará su día: “Es una sensación muy impresionante haber sido la representante de Juntos por el Cambio y estoy contenta con lo que le hemos ofrecido al pueblo argentino”.

Luego comentó: “Hoy tuve cientos de mensajes (del resto de los exponentes de su espacio político)” y continuó: “Ahora me voy a mi casa, con mis hijos y nietos a almorzar. Y a eso de las 6 de la tarde me voy a nuestro búnker en Parque Norte”.

Como definición política lanzó: “Voy a ser presidenta, ¿cómo me voy a retirar?”, cuando malinterpretó una pregunta que estaba referida a que Cristina Kirchner afirmó que, pese a que no se presenta en ninguna boleta, no se retira de la política.

Patricia Bullrich en el momento de emitir su voto. Foto: Federico López Claro

A lo cual agregó: “El objetivo es no solamente estar en el balotaje sino ganar la elección”. Y agregó: “Al pueblo argentino le decimos que nosotros siempre traemos tranquilidad”.

Finalmente, Bullrich aclaró que sus boletas estaban mezcladas con las de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Le avisé a la presidenta de mesa que estaban mezcladas nuestras boletas con la de la Ciudad, por lo que le pedí que ordenara las boletas”.