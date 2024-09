El pequeño “percance” que padeció Virginia de Gran Hermano 2024 en los Martín Fierro TV 2024: «Un chorrito»

La televisión argentina se viste de gala con una nueva edición de los Martín Fierro TV 2024. Desde el hotel Hilton de Puerto Madero, las celebridades del espectáculo se reunirán en un mismo lugar.

“¡COMIENZAN LOS #MARITNFIERRO 2024!. Seguí la gran noche en mitelefe.com/vivo”, destacaron las cuentas oficiales de Telefe.

Ahora bien, a las 19 comenzó la alfombra roja, conducida por Iván De Pineda y la China Ansa. Ahí, lograron hablar con Virginia Demo (exhermanita de Gran Hermano 2023-2024), quien padeció un momento particular captado por las cámaras.

Qué le pasó a Virginia de Gran Hermano en los Martín Fierro TV 2024

El hecho ocurrió en la alfombra roja, cuando la China Ansa tuvo un diálogo con la exhermanita. “Qué explendida, pero qué hermosa”, le expresó la conductora a la comediante.

“Lo doy todo, con las botitas que me caracterizan”, aseveró la comediante a los halagos de la conductora.

Seguidamente, cuando la exhermanita comenzó a recordar su tiempo en la casa, Virginia comenzó a reírse. Fue ahí cuando ocurrió un percance: se hizo pis encima.

Esto le generó suma incomodidad a la exhermanita, quien decidió dejar la nota de improvisto, sorprendiendo a la China y todos los presentes.

“Sí, bueno, me tengo que ir”, aseveró Virginia con suma urgencia antes de irse frente a las cámaras.

Cómo Virginia resolvió su pequeño “percance”

Seguidamente, luego de sufrir ese “percance”, la comediante debió cambiarse el vestido por un look “total black”. Ahí, habló con Sol Pérez para explicar lo que había ocurrido.

“¿Tenías puesto otro vestido?”, expresó la analista de Gran Hermano 2023.2024, a lo que Virginia le contestó con gracia: “Ay sí, ¿por qué? ¿Por qué te diste cuenta?”.

Ahí, la comediante explicó que le ocurrió una inconsistencia orinaria, dado que al toser, se le escapó un “chorrito” de pis de forma involuntaria.

“Tuve un pequeño temita, que le pasa a las mujeres. Nada, y con la China me reí, estornudé, porque estoy medio con tos y se me escapó un chorrito”, aseveró la ex hermanita con un poco de gracia y vergüenza.

El pequeño “percance” que padeció Virginia de Gran Hermano 2024 en los Martín Fierro TV 2024: «Un chorrito»

Para darle apoyo a Virginia, Pérez le aseguró que esas cosas sucedían. “Nos puede pasar (...) Está bien blanquearlo”, detalló la panelista, a lo que la comediante determinó: “Hay que blanquearlo porque son cosas que suceden”.

Finalmente, el momento se hizo tendencia en redes sociales por lo peculiar del momento. “Chicos, Virginia se meó en vivo, tuvo que cambiarse el vestido”, aseguró uno de los usuarios.