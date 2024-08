El incómodo momento de Nicolás Tagliafico con su esposa en plenas vacaciones: “Amor, eso no se dice”

Este 14 de agosto se cumple un mes del bicampeonato de Argentina y Nicolás Tagliafico no dudó en celebrarlo o con un merecido descanso. Tras culminar la Copa América, el futbolista se fue con su esposa Caro Calvagni a Seychelles, un archipiélago frente al África Oriental reconocido por sus islas paradisiacas.

“No necesito nada más. Te amo”, expresó la modelo sobre sus lujosas vacaciones con Nicolás Tagliafico.

Ahora bien, al igual que el Kun Agüero, el defensor suele abrir las puertas de su intimidad a través de transmisiones en vivo o publicaciones. Es por ello que, en esta oportunidad, se volvió viral por una peculiar explicación.

La explicación de Nicolás Tagliafico que se hizo viral en redes

La anécdota de Tagliafico ocurrió durante un blog que publicó en YouTube sobre sus vacaciones en Seychelles. Allí, se burló de su esposa al recalcar que tarde o temprano iba a ir al baño para hacer sus necesidades.

“Miren como duerme. Así como la ven, tarde o temprano va a ir al baño”, expresó el jugador mientras enfocaba a Caro dormida con sus lentes de sol.

Tras la confesión del defensor, su esposa comenzó a reclamarle a todo de burla. Fue en ese momento cuando Tagliafico decidió explicar sobre los diferentes tipos de caca.

La clase de salud intestinal de Nicolás Tagliafico. Captura del video de @estoesdatta.

“¡Amor, no se dicen esas cosas, no se cuentan!”, se quejó la modelo, a lo que el jugador del Olympique de Lyon agregó: “Todos vamos al baño, no te preocupes. Todos hacemos caca, con olor, más fuerte o más suave. Más blando o más duro...”.

Y continuó con su declaración: “Acuérdense que si sale en piedritas hay que hidratarse un poco más, la manera perfecta en que salga es en lazo y en un color estable, marrón claro, un poquito oscuro (...) Y si sale blandengue, tirando para líquido, es porque hay problemas de digestión o mala alimentación. Esto ha sido hablando de caca con Nico”.

Cómo fue la soñada propuesta de casamiento de Nicolás Tagliafico a su esposa

Desde otro aspecto, la fundadora de la marca de ropa “CALVAGNI” reveló en Urbana Play como fue su pedida de mano. El hecho ocurrió después de la Copa América en 2021, cuando decidieron irse de vacaciones a Maldivas.

Carolina Calvagni y Nicolás tagliafico posan para sus redes sociales Foto: instagr

Al llegar al hotel, los empleados (quiénes ya sabían de la propuesta del deportista) les ofrecieron ver el atardecer como una especie de evento en donde tenían que llegar con los ojos vendados.

Al llegar al recinto donde verían él atardecer, Caro se quitó el vendaje y vio a Nico arrodillado con el anillo. “De repente me sacan la venda y tengo adelante a Nico de rodillas con el atardecer de fondo, la playa, fue espectacular”, explicó con emoción.