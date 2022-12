Caro Calvagni, la esposa de Nico Tagliafico, demostró cuánto sabe de fútbol y eligió su equipo favorito

Nico Tagliafico y Caro Calvagni están viviendo uno de sus mejores momentos como pareja luego de haber celebrado su casamiento el 27 de diciembre. Si bien la pareja ya estaba casada desde hacía un año, la fiesta en ese momento había sido muy íntima y este año decidieron hacer un mega festejo con muchos invitados y una organización de ensueño.

El jugador de la Selección Argentina además está atravesando un gran momento profesional luego de que se haya consagrado campeón del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, además de jugar al fútbol, Tagliafico se divierte mucho haciendo streams por Twich, modalidad que ya tomaron otros jugadores y de lo que el Kun Agüero es referente.

Nico y Caro en Qatar tras la final del mundo. Foto: Instagram

Nico muchas veces transmite en vivo con su esposa Caro, que siempre lo hace estallar de risa con sus ocurrencias. Además, los fanáticos también disfrutan mucho de verlos divertirse y hacer chistes entre ellos. Así, poco a poco, Calvagni se convirtió en una invitada muy recurrente a las transmisiones.

Nico y Caro junto a sus perros. Foto: Instagram

Caro Calvagni le demostró a Nico Tagliafico cuánto sabe de fútbol

En uno de los tantos streams que la pareja hizo, se comenzó a difundir un fragmento de uno en específico. En el video que circula en TikTok se los puede ver junto a uno de sus perros mientras Nico estaba haciendo una tier list, es decir, elegir cuáles son los mejores equipos desde su perspectiva.

Caro, obviamente, opinaba en el mientras tanto. “¿Este es Newells?”, preguntó la influencer mientras señalaba el escudo del equipo y Tagliafico le dio la razón. Luego la obligó a imitar a un video y, aunque Caro se resistió un poco, finalmente cedió, hizo la imitación y todo el chat estalló de risa.

Mientras Calvagni posicionaba a los equipos según su preferencia, Nico le advierte que “no es por ciudades, es por el tema de clubes”. Pero a Caro mucho no le importó y parecía guiarse más por la ubicación geográfica de los equipos. Así los hizo con el Chelsea: “Chelsea arriba de todo, sí Londres, me gusta”, dijo y volvió a ser advertida por el jugador: “Pero no es por ciudades amor”.

Hace 8 años que son pareja Nico y Caro. Foto: Instagram

Sin embargo, la influencer se mantuvo firme en su posición: “No importa, pero es importante, es bueno el Chelsea. El Totenham también”. Luego de seguir posicionando a los clubes, Caro se atajó: “Yo aclaró que no soy fan de ningún equipo”, dijo mientras insistía en rankear a Boca y a River.