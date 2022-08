El furioso descargo de Wanda Nara sobre su exempleada: “Les encanta tener dos segundos de fama”

Tras el famoso y polémico WandaGate, ahora Wanda Nara se ve envuelta en un nuevo escándalo. La empresaria, hace unas semanas, fue denunciada por su ex empleada, Carmen. Según los dichos de esta mujer, la celebrity la tenía secuestrada, trabajando sin documentos y sin parar al punto de que anunció una posible denuncia por esclavitud.

Sin embargo, de manera inmediata, tanto Wanda Nara como su esposo, Mauro Icardi, se pusieron a disposición de la justicia presentando pruebas que niegan las declaraciones de Carmen. Pero ahora, la mediática fue por más y puso a la vista de todos las falacias de su ex empleada ya que a través de su cuenta de Instagram reveló audios y pruebas que niegan los dichos de esta mujer.

El descargo de Wanda Nara a través de su Instagram

La primera historia de Wanda Nara. Foto: INSTAGRAM

“Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y todo su entorno, que por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que, según sus amigas, nunca tuvo”, comenzó contando Wanda Nara en sus historias. Luego, continuó: “Los tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos. Aclarando también que le tramité un documento italiano para estar legalmente en Europa”.

“Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad”, expresó antes de comenzar a colocar las pruebas en sus imágenes. En la siguiente historia, la cual es una de las más polémicas, compartió un chat con Carmen y escribió: “También dijeron que le saqué el pasaporte, cuando la señora estaba en Italia y yo en otra parte del mundo, el 4 de agosto le pedí que me enviara foto para sacar pasaje” haciendo alusión a lo que se ve en la conversación.

LA SEGUNDA HISTORIA DE WANDA NARA. Foto: INSTAGRAM

Aunque, por si esto fuera poco, Wanda después mostró una captura de pantalla de un medio televisivo que dice: “Nunca tuvo un permiso italiano”, haciendo alusión a su ex empleada. Y, Nara, para rematar reveló: “Les dejo el documento italiano”, mostrando una imagen del DNI de quien fue su empleada mostrando su mentira. A su vez, la empresaria remarcó el hecho de que no se la puede considerar niñera de sus hijos.

La tercera historia de Wanda Nara. Foto: instagram

“El concepto niñera no cuadra cuando los niños viven hace años en París y la señora en Italia. El que me conoce y conoce a mis hijos sabe que soy demasiado exigente con el cuidado hacia ellos”, comenzó diciendo la hermana de Zaira Nara. Luego, aseguró que la justicia ya tiene audios de ella y de Carmen los cuales revelan el buen trato, la interacción entre ambas y la preocupación de la influencer hacia su empleada.

Wanda Nara cerró con estos dichos. Foto: instagram

Y, para cerrar, Wanda Nara escribió: “El dormitorio que mostraron no pertenece a la casa donde vivía la señora. Como ella misma cuenta, su habitación era enorme con cama doble. Siempre contó con documentación, ya que pudo viajar y moverse por todo el mundo con nosotros. De no ser así, resulta imposible trasladarse a ningún lado”. Más tarde, Nara continuó: “Contaba con dinero ya que pretendía en vez de regresar a su país seguir paseando, si no fuera que acusó en tv este cuadro crítico de angustia, secuestro, esclavitud, etc”.

Wanda Nara cerró con estos dichos. Foto: instagram

“Pensando siempre que no tenía a nadie en este mundo, ahora venimos a descubrir que es otra mentira más. Y tiene 3 hijos que hace años la buscaban y ella nunca mencionó con nadie”, cerró Wanda Nara. Sin dudas, con esto, la artista deja en evidencia que no es culpable de lo que se la acusa, pero el resto lo determinará la justicia debido a que el caso ya se encuentra en manos del juzgado.