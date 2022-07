Florencia Peña es una de las famosas argentinas con más seguidores en su cuenta personal de Instagram, tiene más de 6 millones de fanáticos en la red social, pero ahora su perfil fue momentáneamente suspendido por dos fotos que, aparentemente, iban en contra de los “Términos y Condiciones” de la plataforma.

Se trataba de dos fotos donde se la podía ver semidesnuda, dejando poco para la imaginación pero nada diferente a lo que suben otras figuras a nivel nacional e internacional.

Florencia Peña subió la temperatura de las redes Foto: Instagram/flor_de_p

La foto por la que habrían suspendido a Flor Peña en Instagram Foto: Twitter

Ya en Twitter había hecho un fuerte descargo por lo sucedido, y, completamente cansada de la situación decidió hablar del episodio en su programa de televisión. “Ya no me causa gracia. Estoy tratando de entender cuál es la deconstrucción de la que tanto hablamos porque la verdad es que no la comprendo”, comenzó diciendo la actriz.

“Estoy tratando de entender por qué le levantan la cuenta a una celebrity que tiene 6 millones de seguidores por esta foto. Realmente me asombra lo que estamos viviendo”, continuó Peña. “Esto ya es censura, de verdad lo digo”, sentenció la conductora de #LPA.

El antecedente de la cuenta de Florencia Peña

Tal como indicó en su cuenta de la red social del pajarito, es la segunda vez que le suspenden la cuenta en dos meses y medio. “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida!. No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, contó en aquel momento en su programa.

Revolucionó las redes Foto: Instagram/flor_de_p

“¿Les digo una cosa? Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, lanzó, filosa. Sin embargo la medida duró poco ya que 48 horas después y con la intervención de Fernando Burlando, la actriz recuperó su cuenta.