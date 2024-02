El fuerte cruce entre Denisse y Sabrina tras salir de Gran Hermano 2024: “No me saludes”

Gran Hermano 2024 lleva nueve semanas en vivo y dentro de la casa más famosa del país, ya paso de todo. De todas maneras, fuera de la casa también hay movimiento, teniendo en cuenta que los participantes eliminados se reencuentran y observan qué dijeron sobre ellos el resto de los jugadores.

En las últimas tres semanas hubo tres participantes eliminados, ya que un fin de semana hubo gala de doble eliminación y se fueron Denisse y Alan, y en la siguiente semana, se despidió de la casa Sabrina. Las participantes se reencontraron en Corta por Lozano (Telefe) y protagonizaron un fuerte cruce.

A pesar de ser grandes amigas dentro de la casa y de protagonizar un beso apasionado en una de las fiestas de Gran Hermano, Denisse descubrió muchos clips en los que Sabrina la criticaba, y eso ocasiono problemas entre las participantes.

Denisse y su enojo con Sabrina de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Denisse le explicó a Sabrina de todo lo que ella se va a enterar cuando tenga acceso a su celular, y explicó: “me encontré con una banda de clips tuyos hablando pestes de mí, de que yo me quería copiar de vos por hacer mate, que yo entraba a la pieza de los chicos forzadamente y que mi amistad con el Chino era mentira”.

Sabrina se justificó diciendo que algunas cosas eran en chiste y le explicó: “Yo lo veía como una estrategia que te hayas ido al cuarto de los chicos, no me parece algo malo”. Denisse le respondió: “El tema es que yo salgo y me muestran un video en el que estás con Bautista diciendo que vos te parecías a mí, y que si él me extrañaba, que te mire a vos”.

En ese momento, Sabrina se enojó y dijo: “Tampoco tan así considerando mi personalidad, soy jodona, soy este tipo de mina”. Denisse le confesó que ella lo vio como una broma, pero como se sumaron un montón de otros clips, ella se enojó, ya que Sabrina hablaba con Alan diciendo que ella tenía la necesidad de copiarla.

Sabrina habló de sus primeras impresiones fuera de la casa de Gran Hermano 2024

Luego, Sabrina estuvo en el streaming de “Fuera de Joda” y habló de su primer encuentro con Denisse, dijo que la vio y que su compañera le dijo: “No me saludes”. Con esto, confesó que se está dando cuenta de la interpretación de la audiencia y de sus compañeros frente a sus dichos dentro de la casa.