Gran Hermano 2024: el provocativo baile entre Joel y Agostina que causó una insólita reacción de Emmanuel

Gran Hermano 2024 está transitando su novena semana en vivo, y dentro de la casa más famosa del país, los participantes viven las emociones en mayor porcentaje que en la vida real. A través de las palabras de los jugadores y de su accionar se puede notar que el cariño, la felicidad, la pasión, el enojo y la tristeza se intensifican.

En esta oportunidad, los que vivieron un momento a flor de piel fueron Agostina y Joel, quienes trataron de practicar un baile provocativo para el show de Gran Hermano, mientras los dirigía su coach, Emmanuel. Trataron de bailar pegados, pero Joel se ponía nervioso y no paraba de reír.

Joel explicó: “siento que me gustas, posta. Lo haces muy bien, bolud*”, Agostina se comenzó a reír y Emmanuel se sorprendió y le preguntó: “¿qué?”, sin poder disimular los celos y el enojo que eso le estaba produciendo, teniendo en cuenta que ellos tienen una relación muy estrecha y por momentos parecería más que una amistad. Joel justifica: “perdón, pero es que actúa muy bien”, en cuanto al baile que hacía Agos frente a él.

Virginia quiso acotar: “Te digo la verdad, es muy sexy”, y Emmanuel no podía evitar su enojo y le preguntó a Joel: “pero, ¿qué tiene? ¿Se te va a parar?”. Respondió rápidamente: “No, pero me tiento”. Con cada acotación de Joel, el enojo de Emmanuel iba en aumento y expulsó: “No te gusta nada. Dale. Hijo de pu**. Si te gusta, te lo guardas”. Agostina finalizó: “che, los coaches no se ponen celosos”.

La cercana relación entre Joel y Agostina de Gran Hermano 2024

Aunque al principio del reality, Joel confesó su amor por Rosina, y que Agostina contó que fuera de la casa tiene una relación un poco complica, en el último tiempo ellos protagonizan varios momentos juntos, desde charlas, tomando mates en la bañera y bailando muy pegados en las fiestas de los viernes.