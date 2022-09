El emotivo posteo de la China Suárez por la muerte del padre de Benjamín Vicuña

El padre de Benjamín Vicuña, Juan Pablo Vicuña, falleció este martes tras estar internado en las últimas semanas en la Clínica Las Condes. Luego del emotivo posteo del actor, la China Suárez se expresó al respecto.

Benjamín Vicuña despidió a su papá con un desgarrador mensaje. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una serie de imágenes y videos en las que se lo ve al abuelo de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, compartiendo momentos en familia.

La China Suárez le dedicó un tierno posteo al papá de Benjamín Vicuña. Foto: Instagram

“Recuerdo el día que te conocí, ‘eri más linda que el sol’ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida.Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa.Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el “Tata loco”. Para siempre”, escribió.

Cómo fue la internación del padre de Benjamín Vicuña

El actor de 41 años está hace varios días en el Desierto de Atacama, en Chile, filmando la miniserie “Inés del alma mía”, pero la internación de urgencia de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot (77), lo sacó de la rutina. Según trascendió, el hombre habría sufrido un derrame cerebral.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, escribió el chileno en parte de su posteo.