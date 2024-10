El emotivo mensaje de Soledad Fandiño tras confirmar su cáncer de mama: “No tengo palabras”

Soledad Fandiño fue el foco de atención en las redes sociales durante los últimos días. Luego de someterse a una cirugía de emergencia, confirmó que padecía de cáncer de mama.

“Hola a todos. Hoy, quiero compartir algo muy personal con ustedes. Algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco, pasé por una cirugía que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces, nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil”, destacó Fandiño en su comunicado.

Ahora bien, tras revelar su diagnóstico, recibió múltiples mensajes de apoyo y solidaridad. Debido a esto, decidió acudir a sus redes sociales para agradecer cada dedicatoria.

El emotivo mensaje de Soledad Fandiño a sus seguidores

La actriz decidió dedicarle un mensaje a sus seguidores desde su cuenta de Instagram. Ahí, con una foto simbólica de la lucha contra el cáncer, le agradeció a todas las personas que le brindaron un mensaje de aliento.

El emotivo mensaje de Soledad Fandiño tras confirmar su cáncer de mama

“Quiero agradecer de corazón todo el apoyo y el cariño que he recibido en las últimas horas. No tengo palabras para describir lo que significa para mí sentirme tan acompañada en este momento de mi vida”, expresó la exesposa de Residente por los mensajes de aliento que recibió.

Seguidamente, debido al comienzo del mes de octubre, aprovechó para concientizar sobre la enfermedad y su tratamiento correspondiente.

La ex pareja de René Pérez dijo que va a estar compartiendo contenido en sus redes sociales sobre el proceso que está atravesando.

“Es especialmente importante recordar que estamos en octubre, el mes de concientización sobre el cáncer. Aprovechemos este tiempo para informarnos, cuidarnos y apoyar a quienes están atravesando esta lucha. Juntas somos más fuertes”, cerró la actriz su comunicado con un mensaje sobre el cáncer.

El apoyo fundamental de Soledad Fandiño durante su proceso de sanación

Desde otro aspecto, Soledad Fandiño decidió utilizar su plataforma para mostrar su recuperación. En una de sus primeras actualizaciones, presentó cuál ha sido su apoyo condicional después de su operación: Milo, el hijo de la modelo con Residente.

Soledad Fandiño y su hijo Milo.

“Buenos días. Aquí, acompañada por el más lindo”, expresó Fandiño con una foto de ella con su pequeño desde la cama.

La actriz se ha rodeado de su familia y amigos cercanos desde su última cirugía. En la misma, debió tener una actitud positiva para sobrellevar la recuperación.

Soledad Fandiño fue operada de emergencias: el comunicado de la modelo

“La primera foto es de hace unos días. Sabía a lo que me enfrentaba, pero intentaba distraerme un poco, mantenerme fuerte, positiva, decidida y sobre todo ser valiente a pesar de todos mis miedos. Mostrarme como si nada pasara. Las otras fotos son de ayer, antes y después de la cirugía. Con mi tía, mi familia, mi hijo, mis compañeras de vida, Vero y Mariana, que se quedaron conmigo a pasar la noche en el sanatorio”, destacó la actriz sobre su intervención quirúrgica para el cáncer de mama.