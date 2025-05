El duro momento que vivió Nicole Neumann con su hijo Cruz de 10 meses que causó preocupación: “3 horas seguidas”

Nicole Neumann volvió a mostrar su lado más sincero y humano en redes sociales. En medio de la crianza de Cruz, su hijo de 10 meses, la modelo compartió con sus seguidores un momento difícil que está atravesando: la falta total de descanso.

“Ya no duermo más”, lanzó Nicole, visiblemente agotada, en una de sus historias de Instagram. En el video, aparece intentando llevar adelante una jornada llena de compromisos, pero con los estragos que dejan las noches sin pegar un ojo. El motivo: su bebé se despierta varias veces durante la madrugada.

Nicole y su hijo Cruz.

La secuencia de actividades es intensa: “Desayuné, salí a correr un poquito, fui a buscar a Ali (Allegra Cubero) que estaba en lo de una amiga, después nos fuimos a vacunar todos contra la gripe. Y de ahí, pedaleé un rato”, relató Neumann. Sin embargo, admitió que no le da el cuerpo para seguir ese ritmo: “Ellos siguieron una vuelta más y yo me volví porque necesitaba recuperar energías”.

La familia se fue de vacaciones.

Nicole Neumann dio detalles de la maternidad de su hijo Cruz

Nicole, que se convirtió en madre por cuarta vez junto a su esposo, el piloto José Manuel Urcera, atraviesa un nuevo capítulo de su vida: criar a un bebé mientras intenta mantener una rutina activa y laboral. Y no duda en mostrar tanto lo lindo como lo difícil. “El bebé no duerme muy bien. No sé ni si llego a dormir tres horas seguidas”, confesó mientras Cruz lloraba de fondo. Aun así, la modelo se las rebusca para seguir adelante: “Se hace lo que se puede, pero se hace”.

Nicole comparte su maternidad en redes.

Pese al cansancio, Neumann también compartió un momento de ternura: la salida de los primeros dientes de Cruz. En un viaje reciente a Orlando, publicó una foto del pequeño mostrando sus dos dientitos delanteros y escribió simplemente: “Muero”.

Nicole junto a Manu y su hijo.

La imagen enterneció a sus seguidores, que no tardaron en dejarle mensajes de aliento y cariño. En junio, Cruz cumple su primer año, y Nicole ya planea una celebración familiar rodeada de amor. Mientras tanto, sigue enfrentando las noches sin dormir... pero con el corazón lleno.