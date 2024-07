El duro descargo de Jimena Barón sobre los incidentes en la final de la Copa América 2024: “El brazo marcado”

La Selección Argentina volvió a hacer historia y se consagró como Bicampeón de América en la Copa América 2024 tras enfrentarse en la final con Colombia. Un partido que empezó una hora y 20 minutos tarde por los incidentes en el exterior del estadio por los hinchas que intentaban ingresar al lugar sin entradas.

El caos que se vivió al inició generó preocupación en los familiares de los hinchas que estaban haciendo fila en el lugar y que podían haber sufrido algún golpe, o quedar afuera del partido habiendo comprado entradas. Hace unos días, Jimena Barón compartió en su perfil de Instagram que le regaló el viaje y las entradas a su hijo Momo para ir a ver la final Argentina- Colombia. Por lo que muchos de sus fanáticos estaban preocupados por si la famosa y su hijo habían ingresado al lugar.

El descargo de Jimena Barón sobre los incidentes en el ingreso a la final de la Copa América 2024

Horas después del triunfo argentino, Jimena apareció en sus redes sociales para contar en primera persona como vivió el caos para llegar al estadio. “El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, comenzó su descargo Jimena.

El descargo de Jimena Barón tras los incidentes antes de la final de la Copa América 2024 Foto: instagram/jmena

“Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero GRITOS tipo LOCA pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento. Me put** con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos (se quedó al lado, a alguien garcó) que se yo, Argentina une, vieron como es esto”, agregó la actriz y cantante sobre su ingreso al estadio.

El descargo de Jimena Barón tras los incidentes antes de la final de la Copa América 2024 Foto: instagram/

Luego Jimena describió cómo vivió el partido antes de la victoria: ”El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la conch* de la lora. No hay que decir malas palabras ni insultar gente así, Momo sabe que fue una excepción. 40 grados de calor. Momo me cuidó todo el tiempo como nadie. ‘Mamá ¿estás bien? ¿segura?’”.

“El partido para el bobazo. Dios. Gol en el alargue. Colombia finalmente hace silencio. CAMPEONEs. Grito, llanto, grito, grito, felicidad. ¡Valió la pena, hijo, salimos campeones! ¡QUE NOCHE QUE NUNCA VAMOS A OLVIDAR! ¡Gracias Argentina por esta alegría!”, cerró la actriz y cantante.