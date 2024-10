El desgarrador mensaje de Flor Vigna sobre su presente: “Se fue el único que me quedaba”

Flor Vigna es una bailarina, actriz, influencer y cantante argentina que saltó a la fama cuando formó parte del programa de destreza física Combate, en donde formaba parte del equipo rojo. Luego participó de ShowMatch y otros realitys televisivos para dar paso a su pasión por la música y lanzarse como solista. Hace un tiempo mantiene un perfil bajo en los medios de comunicación, pero esta vez decidió hacer un doloroso descargo por una situación que está viviendo.

La bailarina tuvo su momento de explosión mediática cuando se separó de Nico Occhiato y comenzó una relación con Luciano Castro, con quien estuvo tres años, pero en medio hubo varios cruces con la expareja y madre de los hijos del actor.

En ese momento, la famosa tenía gran explosión mediática que la llevó a ventilar internas de la pareja y sobre todo cuando Luciano anunció que había iniciado un romance con Griselda Siciliani. Desde ese entonces, Flor se mantiene más alejada de los programas de entretenimiento y está enfocada de lleno en su música.

Flor Vigna lloró en Instagram. / REDES

La dolorosa publicación de Flor Vigna por la muerte de un familiar

En sus redes sociales tiene millones de seguidores con los que comparte su rutina, proyectos, viajes y reflexiones. Flor Vigna abrió su corazón con un profundo posteo en donde anunció la muerte de su abuelo y cómo está transitando este doloroso momento.

La dolorosa publicación de Flor Vigna sobre la muerte de un familiar

“Se fue mi abuelo. El único que me quedaba. El que me crio a costillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito. Veo a mi familia dolida, pero unida. Qué rápido se pasa la vida”, comenzó su reflexión Flor Vigna.

“Cómo me gustaría dar la mía para que algunos sean eternos. Qué rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y no sé cómo, el pasa y pasa. Me repito: vivir es urgente, y por vivir me refiero a amar mucho a los nuestros y jugárnosla por lo que queremos, total esto es un ratito, y no nos llevamos nada material de acá”, reflexionó la bailarina en este difícil momento que vive.