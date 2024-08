El ataque de Marcelo Polino a Fabiola Yañez que se hizo viral: “¡Que se venga acá!”

El caso de Fabiola Yañez sigue en la agenda setting de la semana. Tras denunciar a Alberto Fernández por violencia de género y hostigamiento, se revelaron nuevos chats que podrían corroborar los abusos.

Fabiola Yañez declaró en la causa por violencia de género en contra Alberto Fernández Foto: gentileza elobser

“Pero te digo que anoche, me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él”, destacó la periodista a María Cantero secretaria del expresidente.

Ahora bien, tras estas revelaciones, Yañez tendrá dos custodios extras en su apartamento en Madrid. Esto generó diferentes posturas, como la de Marcelo Polino.

La opinión de Marcelo Polino a Fabiola Yañez

El presentador dio su postura en Todo Noticias. Allí, sentenció que había distintos beneficios para algunos estratos del poder. “Hay como una protección a ciertos lugares del poder”, comenzó diciendo el presentador.

Seguidamente, añadió su disconformidad contra los 35.000 euros que estarían pagando los argentinos por los custodios de Fabiola Yañez. Por tanto, aseveró que la ex primera dama debería estar en Buenos Aires.

“Estamos pagando 35 mil euros para que un custodio cuide a una mujer golpeada, ¡que se venga acá! Le alquilamos un departamento en Almagro y le ponemos dos policías en la puerta”, arremetió el periodista con furia.

La repercusión de los dichos de Marcelo Polino contra Fabiola Yañez

La postura del presentador fue tópico de conversación. El nombre del periodista se hizo tendencia en las redes sociales y muchos apoyaron su forma de pensar.

Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia de género. (La Voz / Archivo) Foto: LVI

“Efectivamente, hay que sacarle todo porque además no fue primera dama porque no estaba casada con Albertitere”, “Sí, coincido. Aparte ella está viviendo allá porque quiere. Que pague ella los custodios”, “La verdad es un abuso sin consistencia, lamento lo que a esta mujer le tocó vivir, pero si quiere custodia debería venirse a la Argentina. No hay dólares y tenemos que pagarle esa suma, es un disparate imposible de aceptar”, destacaron algunos usuarios sobre los custodios de la ex primera dama en Madrid.

La postura de Yanina Latorre a Fabiola Yañez

Desde otro aspecto, la panelista de LAM también tuvo una postura contra la exprimera dama. Pese a apoyar su causa por violencia de género, sentenció que debió hacerse cargo de la polémica fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia.

“Es una de las cosas que más indigna la gente y por lo que creo que la gente no termina de empatizar con Fabiola. ¿No hubiera sido mejor que el otro día cuando le da la nota a Infobae diga: ´si me equivoqué´?”, reflexionó la periodista.