Son horas convulsionadas en el mundo artístico local. Y es que después de que Nicki Nicole cuestionara la vida de Maradona, el Duki salió a defenderla y no tuvo mejor suerte. Tanto fue así, que hasta cerró su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando Nicki Nicole, una de las cantantes de trap más importantes a nivel hispano, brindó una entrevista en España y fue consultada sobre su opinión de Maradona. Allí la artista criticó al 10 y a partir de ese momento le llovieron una catarata de críticas en las redes.

El posteo del Duki en el que defiende a Nicki Nicole

Ante esta situación, el Duki salió a defender a la artista. “Te quiero y te admiro”, comenzó diciendo en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia”.

Sin embargo, parece que el tweet del Duki no corrió mejor suerte, ya que pocos minutos después eliminó su cuenta de Twitter.

¿Qué fue lo que dijo Nicki Nicole?

La creadora del hit “Wapo Traketero” respondió una pregunta del medio El País sobre la muerte del astro y su influencia en el ámbito local. Además, se distanció de generaciones anteriores.

Nicki Nicole. (Sony Music)

“Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un Dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera…”, introdujo el periodista.

“Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, respondió la cantante.