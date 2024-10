Débora Nishimoto, la actriz de Envidiosa, habló sobre su relación con Esteban Lamothe

Tras el estreno de Envidiosa, el amor entre Débora Nishimoto y Esteban Lamothe parece estar en pleno florecimiento. Sin embargo, a pesar de las fotos filtradas de ellos juntos, ninguno ha manifestado intención de confirmar su romance. Por eso, se ha revelado la razón por la cual aún no planean hacer público su noviazgo.

La actriz confesó la razón por la que no admite el romance con Lamothe

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto estarían en pareja.

Esto se debe a que la actriz, en diálogo con La Nación, comentó cómo está viviendo sus primeros momentos de fama tras el estreno de la serie. Sin embargo, fue imposible no abordar su situación sentimental a raíz de las fotos filtradas.

En las últimas semanas, Ángel de Brito reveló que Débora Nishimoto y Esteban Lamothe han tenido encuentros a solas fuera del set de grabación, lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de una relación amorosa entre ellos.

La actriz, al ser consultada por el presunto romance, confesó cómo se encuentra actualmente el vínculo con el galán y dejó entrever por qué aún no buscan oficializar: “De novia, no estoy… A ver… Nos llevamos muy bien, estamos conociéndonos”.

“Salió esa foto en la que sí, somos nosotros, pero, como justo ahora me fui de viaje, preferimos hablar cuando vuelva. Eso. No queremos contar demasiado, nos estamos conociendo, es medio reciente”, dijo Débora, indicando que hay amor y que, posiblemente, a futuro pueda tratarse de una relación estable.

Con respecto a la cuestión, el periodista le preguntó: “Entonces podemos afirmar que se trata de algo que está naciendo” y ella, rápidamente, respondió: “Puede ser…”. Por lo que dejó bien en claro que los actores se están viendo, pero que, por el momento, prefieren avanzar lento y seguro con el especial vínculo.

Finalmente, debido a las imágenes que se filtraron junto a su compañero de Envidiosa, Débora aclaró: “Voy a ir aprendiendo, no estoy acostumbrada a que mi vida sea pública. Estoy muy contenta y agradecida por el cariño de la gente. Incluso en Sitges, en un bar, un grupo de brasileños me saludaron porque habían visto Envidiosa; también lo hicieron algunos argentinos”.

Esteban Lamothe reveló qué fetiche tiene en su intimidad

Esteban Lamothe, conocido por su papel en numerosas producciones de la televisión argentina, volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por su trabajo actoral, sino por una confesión sobre su vida íntima que generó revuelo en las redes. Durante una emisión del programa Galanes en temporada baja, que conduce junto a Gonzalo Heredia y Galia Moldavsky, el actor sorprendió a la audiencia con una declaración que no dejó indiferente a nadie.

Sin ningún tipo de filtro, Lamothe confesó un fetiche que lo enciende en el plano sexual. “Me gusta el olor a conc... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, expresó, dejando boquiabiertos tanto a su compañero como a los televidentes.

Su colega y amigo Gonzalo tampoco se quedó atrás en esta charla sobre sexualidad, aunque intentó ser algo más moderado en sus declaraciones. “Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, comentó Heredia con picardía, provocando risas y sorpresa entre los presentes.

El programa Galanes en temporada baja, que suele abordar temas cotidianos con un toque de humor, esta vez cruzó una línea que pocos esperaban, generando todo tipo de comentarios en los medios y redes sociales.