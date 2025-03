Dante Gebel donó toneladas de insumos esenciales para ayudar a los afectados tras el temporal de Bahía Blanca

Ante la devastadora situación que atraviesa Bahía Blanca tras la reciente catástrofe climática, el conductor y productor Dante Gebel ha puesto en marcha una iniciativa solidaria de gran magnitud a través de su fundación River Arena.

En el marco de la “Misión Argentina”, se organizó el envío de toneladas de insumos esenciales para asistir a las familias afectadas. La operación logística contempló el traslado de mercadería desde Buenos Aires a Bahía Blanca, recorriendo más de 650 kilómetros para llevar ayuda urgente en un contexto donde la ciudad enfrenta un colapso en su infraestructura básica: sin luz, sin internet y con severas dificultades en el abastecimiento.

La donación incluye:

● 20.000 litros de lavandina

● 20.000 litros de agua mineral

● 20.000 paquetes de fideos

● 2.000 litros de detergente

● 12.000 jabones en pan

● 5.000 trapos de piso

● 6.000 unidades de lentejas en envase tetra

● 3.000 paquetes de pañales

● 2.000 unidades de tomate en envase tetra

● 1.000 latas de tomate

● 7.000 paquetes de galletitas

Los camiones descargaron la mercadería en el Club Pacífico, uno de los pocos puntos en condiciones de recibir la carga debido a las dificultades de acceso que presenta la ciudad. Desde allí, la distribución será coordinada por la Unión Nacional de Clubes de Barrio, bajo la dirección de Pedro Villarreal, y será entregada en los siguientes clubes: Club Argentino, Club Calvento, Maldonado, Villa Ressia, Villa Muñiz, Defensores del Sur, Velocidad y Resistencia, Villa Harding Green, Estrella de Oro, Club Leones.

Dada la gravedad de la situación y el anegamiento de numerosas zonas, la entrega de los insumos se realizará de manera manual y segmentada. Los clubes de barrio, en contacto directo con las familias damnificadas, serán los encargados de garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan

Qué dijo Dante Gebel sobre la situación de Bahía Blanca

Dante Gebel, impulsor de la iniciativa, expresó el compromiso que lo motiva a actuar en estas circunstancias: “Las obras que realizamos, las donaciones que impulsamos, la construcción de hogares y la ayuda a diversas organizaciones nos llenan de felicidad. Pero cuando la situación es tan crítica como la que enfrenta Bahía Blanca, no podemos decir que estamos felices de ayudar. No hay alegría cuando lo que brindamos es apenas lo mínimo e imprescindible para que alguien pueda sobrevivir. Hoy, la solidaridad no es un gesto, ni una acción política. Es un deber. Como argentino, es lo que me corresponde hacer”.