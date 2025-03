Las campañas solidarias de los famosos para los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca

En la madrugada del viernes 7 de marzo, Bahía Blanca sufrió unas intensas y fuertes tormentas que causaron destrozos en toda la ciudad y los ciudadanos perdieron todo. El trágico acontecimiento dejó hasta el momento 16 muertos, decenas de desaparecidos y más de mil personas evacuadas. Ante la situación desesperada, los famosos se unieron para ayudar.

Desde clubes de fútbol, iglesias, asociaciones sociales y artistas se juntaron con el objetivo de recaudar donaciones para los bahienses que perdieron todo en la tragedia temporal del pasado viernes.

Los famosos que se expresaron por las inundaciones y realizan donaciones

Abel Pintos, oriundo de la ciudad, habló de su familia y anunció su colaboración para sus vecinos. “M familia me cuenta que es una desolación absoluta. No lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento y recién hoy pudo salir y camina por las calles de una ciudad que no reconoce. Los comercios destruidos”.

“Sobre todo la gente, la gente que perdió literalmente todo, gente desaparecida, y quienes están bien y quienes no sufrieron daños grandes al lado de todo lo que pasó, con el alma rota. Es muy difícil. Es tu lugar, son tus vecinos”, contó en diálogo con TN.

Abel Pintos se solidarizó con los damnificados y lanzó su campaña solidaria

Asimismo, el artista indicó que lo recaudado en sus próximos shows será para los damnificados. "Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos", escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, Rocío Marengo, también oriunda de la ciudad, se refirió a la tragedia y expresó con tristeza: “Estoy muy triste, la verdad. De hecho, recién hablaba con mi hermano, me contaba un poco cómo está todo con los cercanos, los amigos, los parientes. Me quedé sin voz. La angustia me aprieta el pecho porque no puedo creer que Bahía nuevamente esté atravesando una situación como esta".

Lionel Messi se solidarizó con los damnificados

Mientras que Lionel Messi dejó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Estamos siguiendo con tristeza lo que está pasando en Bahía Blanca. Mis condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y mucha fuerza para todos los que la están pasando mal en este momento tan difícil”.

Manu Ginobili se solidarizó con los damnificados de Bahía Blanca

Manu Ginobili, oriundo de la ciudad, expresó con dolor en su cuenta: “Otro golpe duro para mi querida Bahía Blanca. Ahora una inundación. ¡Qué tristeza lo que se ve! Abrazo enorme a la distancia a todos los que la están pasando mal".

Asimismo, artistas como Lali Espósito, Nicki Nicole, Gimena Accardi, entre otros fueron compartiendo los datos de algunos lugares donde están recolectando donaciones para enviar a los damnificados.