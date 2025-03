Tragedia en Bahía Blanca: El gesto de Wanda Nara por las víctimas del temporal

El pasado 7 de marzo a la madrugada, Bahía Blanca padeció una de sus peores noches. Con la llegada de un fuerte temporal, cayeron más de 350 milímetros de agua, generando así inundaciones que afectó al 70% de la ciudadanía.

La gente se encuentra al borde de las calles inundadas. (AP)

“Fueron momentos extremadamente difíciles. Desde las cámaras de monitoreo veíamos cómo el agua seguía subiendo y no podíamos desplegar más mecanismos de ayuda. La lluvia continuó de manera incesante hasta las 16:00 horas”, aseveró Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca.

Tras las inundaciones, diferentes medios de comunicación y celebridades han instado a donar por la recuperación de la ciudad. Una de ellas ha sido Wanda Nara, quien se presentó al estadio del River Plate por un gran gesto.

El gesto de Wanda Nara con Bahía Blanca

La empresaria se dirigió al Monumental para formar parte de la colecta de productos de primera necesidad. Acompañada por una de sus hijas, llevó consigo zapatillas, botas de lluvia, agua, ropa, entre otros. “Con la camioneta cargada de zapatillas, botas, agua y todo lo que pensé que necesitan”, expresó en una historia de Instagram junto a su hija.

Wanda Nara junto a su hija Isabella en la colecta de donaciones en el Monumental.

Luego de presentar sus donaciones, Wanda hizo una pequeña nota con el programa “A la tarde” por América TV. Durante su conversación, habló sobre su contribución a la causa y reflexionó sobre la solidaridad de los argentinos cuando suceden este tipo de tragedias.

"Estoy al tanto de lo que está pasando. Me gusta ayudar siempre en silencio, me parece que es una manera, pero a veces siendo influencer y comunicando es otra forma. Mis redes ya están a disposición siempre de esas causas y de lo que necesiten (...) Para estas cosas los argentinos somos los números uno, siempre lo dije. Cuando viví en el exterior tantos años, siempre defendí a los argentinos, que en solidaridad somos los números uno siempre”, reconoció la influencer ante la pantalla.

Las campañas solidarias de los famosos ante la tragedia de Bahía Blanca

Finalmente, Wanda Nara no es la única celebridad que ha presentado su apoyo a la ciudad. Artistas como Abel Pintos, Lionel Messi y Nicki Nicole han utilizado sus redes sociales para hacer incentivar a las donaciones y ayudas.

Abel Pintos se solidarizó con los damnificados y lanzó su campaña solidaria

"Mi familia me cuenta que es una desolación absoluta. No lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento y recién hoy pudo salir y camina por las calles de una ciudad que no reconoce. Los comercios destruidos”, expresó Abel, quien es oriundo de Bahía Blanca.