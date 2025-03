El insólito motivo por el que Wanda Nara se enojó con Lola Latorre: “Me bloquearon”

Wanda Nara es una de las personalidades más buscadas de los medios de comunicación por su vida mediática y todo lo que pasa con ella. La separación de la famosa y Mauro Icardi sigue generando impacto e información día a día. A esto se suma que todos opinan de lo que pasa.

A lo largo de las semanas desde que volvió el WandaGate, la famosa dejó en claro que está al tanto de todo lo que se dice de ella y muchas veces responde a quienes hablan de ella como fue los diferentes cruces que tuvo con Yanina Latorre.

Wanda Nara

La panelista es una de las personalidades más carismáticas y polémicas de los medios de comunicación con información de primera mano siempre revela los secretos del WandaGate.

Esto hace que no solo Yanina sufra las consecuencias del enojo de Wanda Nara, sino que su hija, Lola Latorre también, a pesar de pensar diferente a su mamá.

Lola Latorre

La llamativa reacción de Wanda Nara con Lola Latorre

"Me bloquearon”, contó Lola Latorre en Rumis, su programa de streaming. “Hablé por audios de mi mamá, además diciéndole que yo la amaba y que no entendía por qué me bloqueaba, y me volvió a bloquear”, explicó la hija de Yanina sobre la charla que tuvo con Wanda para que la desbloqueara.

“Claramente tiene un problema. Ponele que se enojó un día con mi mamá, que le agarró un ataque con mi vieja y bla. ¿Por qué conmigo? Ese es el problema que tiene la gente”, expresó Lola Latorre sin creer la actitud de Wanda Nara con ella.

No es la primera vez que la hija de la famosa es el blanco de las críticas o actitudes por lo que dice su mamá. Lola Latorre en varios temas se diferenció de la postura de Yanina, sin embargo, la critican de igual manera.