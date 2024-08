Luciana Salazar ha gozado de sumo éxito en su carrera como modelo y presentadora. Sin embargo, su más grande logro ha sido Matilda, su hija de seis años, con la que comparte todas sus aventuras.

“En este día tan invernal, las chicas se van al cine con amigas. ¿Qué película vamos a ver?”, destacó la modelo en su cuenta de Instagram con su pequeña.

Ahora bien, el pasado 18 de agosto se celebró El Día de la Niñez, donde los orgullosos padres les desearon a sus hijos los mejores deseos. Esta no fue la excepción en Luciana Salazar, quien aprovechó la oportunidad de destacar lo parecida que es con su pequeña.

El parecido de Luciana Salazar con su hija Matilda

La comparación entre ambas fue destacada por la actriz en una historia de Instagram. Allí, hizo una foto comparativa de su hija y de ella cuando era pequeña. “Mami, Matu. Día de la Niñez”, escribió la presentadora como descripción.

¡Como hermanas! El tremendo parecido de Luciana Salazar con su hija Matilda: “Mami” Foto: @salazarluci

Seguidamente, la foto presentaba a una Luciana Salazar de pequeña. En ese entonces, la modelo lucía su cabellera rubia con algunas ondulaciones y diferentes lazos. Con ese estilo, impresionó el parecido entre madre e hija.

La polémica de Luciana Salazar por los suplementos que toma su hija

Desde otro aspecto, la actriz estuvo en el centro de la polémica por revelar lo que consume su hija diariamente. A través de sus redes sociales, presentó una caja con los suplementos que tomaba con Matilda.

El motivo por el cual Luciana Salazar y su hija Matilda consumen tantos suplementos. Foto: Instagram

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Acá tenemos la de Matu. ¿Ya agarraste las de la mañana? Son tres. Nos queda una más a la tarde, dos más tarde y una más a la noche”, destacó Luciana Salazar al revelar los suplementos que consumía con Matilda.

La presentadora explicó que consumían esa cantidad de pastillas por la dieta pescetariana que siguen (que consiste en el consumo exclusivo de pescados y mariscos). Sin embargo, el médico Alberto Cormillot presentó sus dudas a este método nutricional.

¿Qué es la dieta pescetariana y cuáles son sus beneficios?: la estricta alimentación que hace Luciana Salazar y su hija. Foto: Captura

“Los chicos no deberían tomar suplementos, salvo que estén recomendados por un pediatra y por un corto período. No sé si Luciana tiene noción que puede influenciar mucho a otras personas. Y si lo hace con una niña, también tiene influencia por sus redes sociales (...) Luciana y su hija siguen una dieta pescetariana. Vaya a saber qué incluye. Se trata de una dieta con base en pescados o carne blanca que puede no incluir huevo y leche, pero sí vegetales. Es por eso que luego ella toma suplementos dietarios. Lo que observo como una conducta peligrosa es crearle un hábito a la niña de que los medicamentos son una golosina”, sentenció el doctor.