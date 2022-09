Cinthia Fernández gastó $100.000 en el supermercado: qué fue lo que compró

Cinthia Fernández mostró durante “Momento D” su ticket de compras de este mes. En la larga lista figuran diferentes artículos para ella y sus tres hijas, además de revelar la suma que la modelo gastó: $100.000.

Este número llamó la atención de los presentes y abrió un debate sobre los artículos y la cantidad que Fernández compró.

Fernández junto a sus tres hijas. (Instagram).

Según reveló Cinthia, esta compra en el mayorista le dura aproximadamente dos meses. “La última vez fui hace dos meses. Gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”, expresó Cinthia.

“Hizo negocio, diría un economista, porque esta misma compra dentro de un mes va a valer entre 7% y 8% más”, destacó Fabián Doman, a lo que Cinthia señaló: “Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”.

Cuál fue el producto que compró Cinthia Fernández en cantidad y que sorprendió a todos

El ticket de Cinthia no solo reveló la gran suma. La modelo también dejó en evidencia su gusto culposo: el café. Es que Fernández compró 12 tarros de café.

“Perdón que lo diga, pero doce tarros de café… ¿No toman mucho café?”, le preguntó el conductor del programa sobre este producto.

En el ticket de Cinthia Fernández resalta que la modelo compró varios tarros de café. Foto: Cinthia Fernández

“Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, explicó Cinthia.