Cinthia Fernández apuntó contra Flor de la V por su visita a Silvina Luna en terapia intensiva: “Justo ella va a verla”.

Cinthia Fernández ha estado muy activa en Twitter por estos días, donde comparte sus pensamientos sobre los temas que estén dando de qué hablar. Es que hace tan solo unos días la bailarina opinó sobre un video que publicó la China Suárez y que tendría que ver con toda la polémica del motorhome con Benjamín Vicuña y Pampita, ahora Fernández se descargó contra Florencia de la V por su visita a Silvina Luna en terapia intensiva.

La conductora de Intrusos visitó el Hospital Italiano y, aunque no pudo entrar a la habitación donde está Luna, aseguró que quiso demostrarle su apoyo al hermano de la modelo en este difícil momento: “Yo sabía que no la iba a ver, porque una paciente que está en ese estado, uno no puede entrar a terapia intensiva”.

Flor de la V fue a visitar a Silvina Luna en terapia intensiva.

“Me acerqué porque quería sacarme las dudas, por la información que se decía, y quería abrazar al hermano. Silvina es una querida amiga desde hace muchos años. A mí me entristece completamente todo lo que está sucediendo”, aseguró la conductora de Intrusos.

Sin embargo, como Flor de la V ya sabía que no iba a poder ingresar a terapia intensiva, decidió escribir una carta que entregó al hermano de la modelo. “Simplemente voy a contar un fragmento, porque yo le escribí una esquelita para que se la diera a Silvina de parte mía, y me dice ‘esto seguramente se lo vas a decir vos. Y se van a juntar’. Me fui a mi casa más tranquila”.

El descargo de Cinthia Fernández contra Flor de la V

En su cuenta oficial de Twitter, Cinthia Fernández publicó un contundente mensaje con respecto a esta visita: “Florencia de la V va a ver a Silvina a la clínica y con qué necesidad lo cuenta? ¿Por qué no va con el corazón? Por qué no lo hace en silencio? Aparte no es momento para entrar en detalle, pero Justo ella va a ver a Silvina”.

El mensaje de Cinthia Fernández contra Flor de la V. Foto: Twitter

Luego agregó el numeral “sacando caretas”, en referencia a la actitud que habría tenido Flor de la V al realizar esta visita. Es que la relación entre Flor de la V y Silvina Luna tuvo varios altibajos.

El mensaje de Cinthia Fernández llega después de que en Intrusos, la conductora le hiciera una nota a Jey Mammón, quien decidió hablar de su situación tras la denuncia de Lucas Benevenuto. Ante este tema, Cinthia también se refirió con un segundo tuit.

Cinthia Fernández apuntó contra Flor de la V. Foto: Twitter

La polémica broma de Flor de la V a Silvina Luna

El incidente tuvo lugar durante la temporada de 2004 y 2005, cuando ambas actrices formaban parte del elenco de la obra teatral “Coronados de risa vivamos” en Mar del Plata. Flor reveló que no tenía una buena relación con Silvina y que surgía de una rivalidad previa en “La Peluquería”. Explicó que no le agradaba su compañera debido a que tenía ciertas preferencias con la producción y era exigente en sus solicitudes. Esta actitud no era bien vista por el resto del elenco, y Flor decidió actuar con malicia.

“Ella usaba unas tiras en su acto como Britney Spears y después las dejaba en mi camarín”, detalló Flor. Ante esta situación recurrente, decidió que esos elementos desaparecerían, y así fue. “Cuando fueron a buscarlos para la segunda función, se armó un escándalo en el teatro”, recordó Flor. Pero la historia no termina ahí, ya que continuó con una burla hacia su compañera, utilizando esos elementos para bailar junto a la vestuarista, quien era cómplice de la travesura. Flor describió su accionar como “maldad personalizada”.

De la V destacó que en la actualidad tiene una buena relación con Silvina Luna, ya que han dejado atrás sus diferencias a lo largo de los años. Sobre esta misma anécdota, la modelo también se refirió y contó cómo vivió la broma.