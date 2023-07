Cinthia Fernández, durísima con la China Suárez por la reciente referencia al motorhome: “Esta flaca es...”

Cuando el famoso episodio del motorhome, la palta y la manta de Nepal que protagonizaron Eugenia “China” Suárez, Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña parecí haber quedado en los archivos de los grandes escándalos de la farándula, dos asistentes de la rubia hicieron una broma y esta no tuvo mejor idea que compartirlo en redes. Y, claro, levantó polvareda.

Pampita y Vicuña se separaron luego del episodio del motorhome.

La historia es la siguiente: en medio de un descanso de filmación, Eugenia “China” Suárez se grabó en un motorhome, donde dos mujeres del staff de maquillaje y peinado le cantaban una canción que aludía a aquella pelea con Pampita, tras la cual esta se separó de Vicuña.

Vicuña y la China Suárez tuvieron dos hijos.

Tal vez no fue la mejor idea subirlo a sus redes, considerando que si hay algo que no tarda en llegar hoy en día son las críticas. Y una que no tiene ni un solo pelo en la lengua reaccionó enseguida al video: Cinthia Fernández.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre la China Suárez

La bailarina y panelista acudió a su cuenta de Twitter para lanzar dardos más que venenosos sobre la acción de la China Suárez.

El fuerte mensaje de Cinthia para la China. Foto: Twitter

“Que mala que es la China Suárez en joder con una canción con el motorhome”, comenzó Fernández.

Y continuó con un mensaje durísimo: “Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror”.