Charlotte Caniggia contó el verdadero motivo de su alejamiento de la televisión

Charlotte Caniggia es una de las famosas más queridas por el público, luego de estar en el Bailando 2023 donde deslumbró con cada aparición y en la que sus comentarios se volvian viral por su sinceridad y humor con los que respondía. Sin embargo, hace unas semanas que decidió mantener un perfil bajo y alejarse de los medios de comunicación.

La hija de Mariana Nannis en más de una ocasión dejó en claro que no le gusta la exposición que hay sobre su familia en relación a los problemas que tienen y cómo la afecta lo que se dice de sus padres y hermanos.

No hay dudas de que Charlotte siempre fue muy querida por el público por su franqueza a la hora de hablar y de opinar sin filtros sobre otros famosos. Esta vez habló en un móvil de LAM, allí respondió con sinceridad de su renuncia, en su momento al Bailando 2023, y su alejamiento de los medios de comunicación.

Charlotte Caniggia habló de su alejamiento de la televisión

“A veces uno se va de los lugares y no es por algo. No fue por la pelea con Coti. Y no... me sentía incómoda por trabajar en un ámbito donde todos mis compañeros me habían tirado mala onda y criticado tanto. Yo estaba en otra onda”, expresó la famosa.

“No iba a poder bailar y llegar a eso. No es por tirarme abajo, pero dije ‘ya fue, que gane otro’. No es fácil bailar tres ritmos en una noche”, dijo Charlotte en referencia al certamen de baile de Marcelo Tinelli.

Luego habló de sus conflictos en cámara y como lo relaciona con su vida: “Yo no odio a nadie. Las peleas que armé fueron para armar un poco de quilombo, para el show. Me da igual. No me gusta tener conflictos con la gente. Yo tengo una vida tranquila”.