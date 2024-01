Se dijeron de todo: Charlotte Caniggia se peleó a muerte con Coti Romero y abandonó el Bailando

El retorno de Charlotte Caniggia de sus vacaciones no fue tan tranquilo como esperaba. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no pasó por alto las fuertes declaraciones de Coti Romero en el Bailando 2023 (América TV) y respondió sin filtro en plena pista.

“¡La falsa! ¡Hola!”, saludó Charlotte a una de las conductoras del streaming del Bailando, lanzando rápidamente sus críticas: “Sos una falsa y una irrespetuosa. En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas”.

A pesar de las picantes respuestas de Coti, Charlotte continuó su descargo: “Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. Besitos, bebé”.

Charlotte Caniggia discutió con Coti Romero y abandonó el Bailando 2023.

Charlotte cerró su intervención con un contundente: “No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lágrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol… esta. Es una real bolu… Vos sos una bolu… Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora, ni aunque la maten.”

Qué dijo Charlotte Caniggia tras renunciar al Bailando

Después de abandonar la pista tras un feroz cruce con una de las conductoras del streaming del Bailando, Charlotte Caniggia no se quedó callada. En un mensaje enviado a Fede Hoppe, expresó: “Muchísimas gracias por todo”.

Charlotte abandonó el certamen tras ausentarse en la definición.

“Te pido disculpas por lo de hoy, me pasé. Me puse muy mal y no quería que me vean llorando y mal. Pido disculpas a Marcelo y al Chato Prada también. Este año la pasé increíble. Estoy súper agradecida con ustedes. Gracias por esta oportunidad”, continuó

A pesar de sus disculpas, la audiencia la respaldó con el mayor porcentaje de votos (43,3%), pero al no presentarse en la siguiente gala, quedó automáticamente eliminada. Marcelo Tinelli reveló: “Lamento que no hayas podido venir porque hoy tenías la posibilidad de seguir en el certamen”.

Charlotte abandonó el certamen y quedó automáticamente eliminada.

“Con el 30,4% de los votos, le ganas por muy poquito a la otra pareja que tiene 26,3%. ¡Señoras y señores, siguen en este Bailando 2023 por elección de la gente, Coki Ramírez!”, concluyó el conductor. De esta manera, Charlotte Caniggia se despidió del certamen agradeciendo a la audiencia y a todos los que hicieron posible su participación.