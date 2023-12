Celeste Muriega y Christian Sancho revelaron lo que todos querían saber de su luna de miel

Celeste Muriega y Christian Sancho sorprendieron meses atrás al contar que se comprometieron luego de dos años de relación. Los actores se conocieron haciendo la obra Sex y desde ese momento no se separaron más. Días atrás la pareja tuvo su ceremonia civil y una gran fiesta con más de 400 invitados.

Ahora, después de una larga espera, Muriega y Sancho están de luna de miel y dieron una nota en exclusiva para contar más detalles de lo que fue el casamiento. Sin embargo, todo aquel que quiera conocer más sobre el evento podrá sintonizar eltrece ya que se transmitirá una especie de reality show con toda la intimidad de los preparativos y el festejo.

Se casaron Celeste Muriega y Christian Sancho tras dos años de noviazgo.

Celeste Muriega y Christian Sancho dieron detalles sobre su luna de miel

La pasión y la revelación fueron las protagonistas cuando Carmen Barbieri abordó sin tapujos a Celeste y Christian en un enlace telefónico sobre su luna de miel después de contraer matrimonio. Carmen, visiblemente afectada por no haber asistido al casamiento debido a una enfermedad, se disculpó y les pidió que compartieran detalles sobre su destino.

La ceremonia civil de Celeste y Christian.

Celeste, con una sonrisa juguetona, respondió: “Te esperé, Carmencita, no viniste... estamos en Punta Cana disfrutando de nuestra luna de miel. Ahora está nublado, pero después sale el sol”. La curiosidad de Carmen no se hizo esperar, y lanzó la pregunta directa: “¿Y qué hacen cuando está nublado? ¿Hacen el amor todo el tiempo?”. Christian no dudó en confirmar: “Claro, exacto, luna de miel cien por ciento”.

Pero la confesión no se detuvo allí. Muriega compartió detalles sobre la frecuencia sexual con Sancho antes del matrimonio. “Antes del casamiento fue un tema porque estábamos muy ocupados. No nos podíamos encontrar y habíamos perdido un poco la frecuencia”, admitió la modelo. Sin embargo, rápidamente tranquilizó a los seguidores al afirmar: “Y ahora nos estamos poniendo al día”.

Los looks de Celeste y Christian para el día de su casamiento.

Christian, por su parte, agregó con humor: “Ahora uno ya busca calidad, no cantidad”. La pareja, conocida por su química y complicidad en la pista de baile, parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre el romance y la diversión durante su luna de miel.